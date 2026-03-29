লক্ষ্মী আইৰ আসন পদুম হোৱাৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ লক্ষ্মীৰ চৰকাৰ: কোন বিজেপি নেতাৰ এই দাবী !

দেওবাৰে জোনাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে ৷ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত অসমত মাথো আন্দোলন, হিংসা আছিল বুলি দাবী নবীনৰ ৷

Assam Assembly Election 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 9:20 PM IST

জোনাই: দেওবাৰে জোনাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে ৷ জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বৃহৎ জনসমাগমে প্ৰমাণ কৰে যে অসমত পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত অসমত মাথো আন্দোলন, হিংসা আছিল ৷ কিন্তু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত অসম বিকাশৰ দিশত বহু আগুৱাইছে ৷ বিগত ১২ বছৰত তীব্ৰ গতিত বিকাশৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৷ এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে চিকিৎসা সেৱাৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল অসমৰ জনতাই ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকে চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লী, মুম্বাই আদিলৈ ঠাইলৈ যাবলগা হৈছিল ৷ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত বহু কেইখন চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাত ৰাইজ উপকৃত হৈছে ৷"

বিহু, বাগৰুম্বা, ঝুমুৰ নৃত্য বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয় যে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰা স্বত্বেও সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল ৷ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শিল এটা যদিও দলিয়াই তেন্তে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি নিজৰ মাতৃভূমিৰ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছে বুলি দাবী কৰে নবীনে ৷

আনহাতে বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে কয়, "বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ লক্ষ্মীৰ চৰকাৰ ৷ কিয়নো পদুম ফুল হৈছে লক্ষ্মী আইৰ আসন ৷ বিজেপিত চৰকাৰৰ দিনত জোনাই সমষ্টিত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি বানপানী মুক্ত, যাতায়াতৰ সু-ব্যৱস্থা, চিকিৎসা সেৱা, শিক্ষা, চাৰিশতকৈ অধিক জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰি গ্ৰামাঞ্চলত খোৱাপানী সমস্যা দূৰীকৰণ কৰা হৈছে ৷"

