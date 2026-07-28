বিধানসভাত গৃহীত সাতখনকৈ বিধেয়ক : বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে সামৰণি পৰিব বাজেট অধিৱেশন

বিধানসভাত গৃহীত সাতখনকৈ বিধেয়ক : বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে সামৰণি পৰিব বাজেট অধিৱেশন
৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে সামৰণি পৰিব । ১০ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল ।
Published : July 28, 2026 at 8:58 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ত্রয়োদশ দিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰে সদনত সাতখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক পাৰিত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় । সদনত 'অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান(সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় আৰু বিধেয়কখন সদনত পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ।
আনহাতে, সদনত মন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰস্তাৱ কৰা 'অসম পৰ্যটন(উন্নয়ন আৰু পঞ্জীয়ন) সংশোধন বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় । সেইদৰে সদনত 'অসম সুক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান(স্থাপন আৰু পৰিচালনৰ সুবিধা) বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় । বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে মন্ত্রী বিমল বড়াৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই ।
সদনত 'অসম জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬ আৰু 'অসম ব্যৱসায়িক সূচলতা(সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় । এই বিধেয়ক দুখন মন্ত্রী বিমল বড়াৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰস্তাৱ কৰে ।
একেদৰে মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে প্ৰস্তাৱ কৰা 'গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় । সেইদৰে সদনত 'অসম ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সদস্যসকল (অনৰ্হতাৰ দূৰীকৰণ) সংশোধন বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় । সদনত বিধেয়কখন প্ৰস্তাৱ কৰে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই।
সদনত মঙলবাৰে 'অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰা হয় । বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰে মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
উল্লেখ্য যে, ৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কাইলৈ অৰ্থাৎ বুধবাৰে সামৰণি পৰিব । ১০ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল । ২১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা বাজেট অধিৱেশন ৩১ জুলাইত সামৰণি পৰাৰ কথা আছিল যদিও দুদিন পূৰ্বে সামৰণি পৰিব ।
ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে । বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাইতে শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন । দুটা দিন হ্ৰাস কৰা হ’ল বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন । বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি বুধবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ১.৭০ লাখ মেখেলা-চাদৰ, ১.৭০ লাখ টি-ছাৰ্ট, ডেৰ লাখ আঁঠুৱা লৈ বুধবাৰে বিজেপিৰ যাত্ৰা