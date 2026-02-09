লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে আনিব অনাস্থা প্ৰস্তাৱ

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে আনিব অনাস্থা প্ৰস্তাৱ
লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক কথা ক'বলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিপক্ষই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে ।
নতুন দিল্লী : সংসদৰ চলিত বাজেট অধিৱেশন বৰ্তমানলৈকে তীব্ৰ হুলস্থুল আৰু বিতৰ্কৰ মাজেৰে চলি আছে । বিপক্ষৰ হুলস্থূল আৰু হস্তক্ষেপৰ বাবে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সংসদৰ কাম-কাজ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে । সোমবাৰেও তাৰ বিপৰীত হোৱা নাই । সূত্ৰ অনুসৰি, বিৰোধী সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, বিপক্ষই এই বাজেট অধিৱেশনৰ সোমবাৰে দ্বিতীয় অধ্যায়ত এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব । কিয়নো ইয়াৰ বাবে ২০ দিনৰ জাননী জাৰি কৰিব লাগে । আনহাতে, এই সিদ্ধান্তৰ বাবে যিবোৰ কাৰণ জনোৱা হৈছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে লোকসভাত বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীক কথা কোৱাৰ সুবিধা নিদিয়া । দ্বিতীয়তে, আসনত অধিষ্ঠিত কৰ্তৃত্বশীল বিষয়াই মহিলা সাংসদৰ নাম লোৱা । তৃতীয়টো হৈছে, বিপক্ষৰ ৮ গৰাকী সাংসদক সংসদৰ সম্পূৰ্ণ অধিৱেশনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা আদি ।
বিৰোধী নেতা তথা লোকসভাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাযণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ভাষণ প্ৰদানত বাধা আৰোপৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে যোৱা সপ্তাহত সংসদৰ নিম্ন সদনত ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০২০ চনত চীনৰ সৈতে সংঘাতক লৈ আলোচনাৰ বাবে তদানীন্তন সেনাপ্ৰধান এম এম নৰৱাণেৰ এখন অপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দিছিল আৰু সেই সময়ত সদনত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা আৰু শ্লোগানেৰে সদনৰ কাম-কাজ ব্যাহত হৈছিল ।
সেই সময়ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই এক আদেশযোগে ৰাহুল গান্ধীক 'অপ্ৰকাশিত' লেখনিৰ উদ্ধৃতি নিদিবলৈ কৈছিল । লগতে ইয়াক পঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰিছিল । আনহাতে, ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কৈছিল যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সদনলৈ নাহিবৰ বাবে কৈছিল, যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰিয় ঘটনা নঘটে । ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ তথ্য লাভ কৰিছিল যে কিছু কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি আহিব পাৰে আৰু 'এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে যিটো পূৰ্বতে কেতিয়াও ঘটা নাই' ।
ইফালে সোমবাৰে লোকসভাৰ কাৰ্যাৱলীত কোনো আইনগত কাম হোৱা নাই । কিয়নো অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই বিপক্ষৰ ভাৰত-আমেৰিকা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে দাবী জনাই শ্লোগান দিয়াৰ বাবে সদন দিনৰ ১২ বজালৈকে স্থগিত ৰাখিবলগা হয় । যাৰবাবে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বাধাৰ সৃষ্টি হয় । সোমবাৰে সদনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় ৭ মিনিট পিছতে সদন স্থগিত ৰাখিবলগা হয় ।
প্ৰশ্নোত্তৰ কাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিৰোধীৰ পৰা শ্লোগান দিয়া আৰম্ভ হয় । বিৰোধী সাংসদসকলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । ইয়াৰ মাজতে অধ্যক্ষ বিৰলাই সাংসদসকলক আহ্বান জনায় যে তেওঁলোকে যেন সদনৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখে । সদনৰ কাম-কাজ স্থবিৰ কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী সাংসদসকলে লোৱা ভূমিকাৰ বাবে তেওঁলোকক সমালেচনা কৰি তেওঁ কয়, "আপোনালোকে সদন স্থগিত ৰখাটো বিচাৰে নেকি ? আপোনালোকে কাম কৰিব নিবিচাৰে নেকি ? সদন হৈছে আলোচনা আৰু বিতৰ্কৰ বাবে । অনুগ্ৰহ কৰি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰক আৰু সেইবোৰ উত্থাপন কৰক । সকলোৱে কথা কোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব । কাকো নিজৰ মত ব্যক্ত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰা নহয় ।"
কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নিৰন্তৰ শ্লোগান চলি থাকে আৰু যাৰ ফলত অধ্যক্ষই সদনৰ কাম-কাজ দিনৰ ১২ বজালৈকে স্থগিত ঘোষণা কৰে । সংসদৰ দুয়ো সদনতে ১ ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰা ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ ওপৰত সোমবাৰে আলোচনা হ'বলগা আছিল ।