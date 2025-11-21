দুশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দি মাটিৰ জৰীপ চলাব হাগ্ৰামাই
বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা । ৩৯ টা বিভাগ চলাবলৈ পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ ৷
Published : November 21, 2025 at 11:24 AM IST
কোকৰাঝাৰ: বি টি চি পৰিষদৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ সভাৰ অন্তত বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত বি টি চি পৰিষদৰ দায়িত্বত থকা ৩৯ টা বিভাগ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অভাৱ-অভিযোগ আছে সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
সভাৰ অন্তত মহিলাৰীয়ে কয়, "আমাৰ হাতত থকা ৩৯ টা বিভাগৰ জিলা বা মহকুমা পৰ্যায়ত যিমানখিনি চৰকাৰী ষ্টাফ লাগে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি অতি শীঘ্ৰে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ৩৯ টা বিভাগ চলাওতে পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ আছে ৷ এই সম্পৰ্কে বিতং ভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷"
মুঠতে অতি শীঘ্ৰে এই অভাৱখিনি পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মহিলাৰীয়ে ৷ মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ পূৰ্বে বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ ৰাজহ চক্ৰসমূহৰ অধীনত ক'ত কিমান খাচ মাটি আছে, কিমান দখল কৰি আছে , কিমান একচনীয়া মাটি আছে সেয়া জৰীপ কৰাৰ বাবে ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগক দায়িত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলিও মহিলাৰীয়ে সদৰী কৰে ।
সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সূচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ ৰাজহ আৰু ভূমি বিভাগৰ দুশগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি বি টি চি প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "সকলো কাম পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ’ব । মুঠৰ ওপৰত খাচ মাটিত কিমান পৰিয়ালে বসবাস কৰি আছে, একচনীয়া মাটিত কিমান পৰিয়ালে বসবাস কৰি খেতি-বাতি কৰি খাই আছে সেয়া জৰীপ কৰা হ'ব । তাৰ পিছতে মাটিৰ পট্টা দিয়া হ’ব ৷"
মুঠৰ ওপৰত প্ৰথমতে ক’ত কিমান চৰকাৰী মাটি আছে তাৰ বিতং তথ্য লোৱাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে ভূমিৰ পট্টা দিয়া হ’ব বুলি তেওঁ সভাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সদৰী কৰে । সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত নতুনকৈ গঠন হোৱা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একোখনকৈ উন্নয়ন খণ্ড স্থাপন কৰা হ’ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহণ দৈমাৰী প্ৰমুখ্যে আটাইকেইগৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, বি টি চিৰ পৰিষদৰ সচিব প্ৰধান মুকেশ চাহু প্ৰমুখ্যে বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ৷