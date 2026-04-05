প্ৰমোদ বড়ো-দ্বীপেন বড়োৰ কথা শুনিলে একদম ধ্বংস হ'ব : হাগ্ৰামাই ক'লে
বিটিচিৰ অন্তৰ্গত ১৫টা বিধানসভা সমষ্টিতে বিপিএফ, বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰাৰ দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
Published : April 5, 2026 at 9:38 PM IST
বাক্সা : "প্ৰমোদ বড়োৰ কথা লৈ যদি কোনোবাই কাম কৰে বা এবছুৰ কথা লৈ যদি কোনোবাই কাম কৰে বা ইউপিপিএলৰ কথা যদি কোনোবাই বিশ্বাস কৰে এইটো বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব । মোৰ অনুৰোধ, কোনো এবছুৰ কথা বা কোনো ইউপিপিএলৰ কথা, প্ৰমোদ বড়ো বা দ্বীপেন বড়োৰ কথা লৈ আমাৰ বড়ো সমাজে কাম নকৰিব, একদম ধ্বংস হ'ব ।" বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত ইউপিপিএল তথা প্ৰমোদ বড়ো আৰু এবছুক এক প্ৰকাৰ নস্যাৎ কৰি এই মন্তব্য বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
আনহাতে, প্ৰমোদ বড়োৱে দ্বীপেন বড়ো ইউপিপিএলত যোগদান কৰাত দলটো শক্তিশালী হোৱা বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজৰ স্বভাৱসুলভ হাস্যৰসিক ভংগীমাৰে কয়, "কি কথা কয় । মই কি কৈছোঁ, আপুনি যদি আজিৰ দিনত দ্বীপেন বড়োৰ কথা লৈ যদি কাম কৰে, এবছুৰ কথা লৈ যদি কাম কৰে, প্ৰমোদ বড়োৰ কথা লৈ কাম কৰে বা ইউপিপিএলৰ কথা লৈ কাম কৰে আপুনি মৰাটোৱে ভাল ।"
উল্লেখ্য যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত দেওবাৰে ৪২ নং বাক্সা (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএৰ সমৰ্থিত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ হৈ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
হেলিকপ্টাৰেৰে আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "বিটিচিৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত মই প্ৰতিটো মাহত এবাৰ অথবা দুবাৰকৈ বহি ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিম । বাক্সাত এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এখন আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ কৰিম ।"
আনহাতে, ককিলাবাৰী কেন্দ্ৰীয় কৃষিপামখন নতুনকৈ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিটিচিৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহণ দৈমাৰীৰ ওপৰত দায়িত্ব ন্যস্ত কৰাৰ কথাও বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে ।
লগতে তেওঁ দাবী কৰে যে বিটিচিৰ অন্তৰ্গত ১৫টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিপিএফ, বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী নীতিশ কুমাৰ দে', বিধায়ক ভূপেন বড়ো, বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আগাষ্টুছ টিগ্গা, প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য অঞ্চুমৈ খুংগুৰ বড়ো, বিজেপিৰ বাক্সা জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰিদীপ কুমাৰ ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।