হাৰিয়ানাত ২২ বাৰকৈ ভোট দিলে ব্ৰাজিলৰ মডেলে: ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ

হাৰিয়ানাত ২২ বাৰকৈ ভোট দিলে ব্ৰাজিলৰ মডেলে: ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ
হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্ৰাজিলৰ মডেলৰ নাম ৷ কোন এইগৰাকী ভদ্ৰমহিলা ? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
Published : November 5, 2025 at 6:10 PM IST
নতুন দিল্লী: বুধবাৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ৷ হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্ৰাজিলৰ এগৰাকী মডেলৰ ২২ বাৰকৈ ফটো প্ৰকাশ পোৱা বুলি সংবাদমেলত দাবী কৰে গান্ধী পৰিয়ালৰ যুৱৰাজে ৷
সীমা, ছুইটী, সৰস্বতী, ৰশ্মি, উইলমা আদি বিভিন্ন নামেৰে হাৰিয়ানাৰ ১০ টা ভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত মডেলগৰাকীয়ে ২২ বাৰকৈ ভোটদান কৰা বুলিও দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।
𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚'𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐬𝐭?— Congress (@INCIndia) November 5, 2025
❓ Who is this lady?
❓ How old is she?
❓ Where is she from?
She voted 22 times in Haryana, across 10 different booths in the state, using multiple names: Seema,… pic.twitter.com/3VHdBDLc14
যোৱা বছৰ হাৰিয়ানাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গান্ধীয়ে ৰায় বিধানসভা সমষ্টিৰ ১০ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাত ২২ বাৰকৈ নাম উল্লেখ কৰা এগৰাকী মহিলাৰ ফটো দেখুৱাই ইয়াক ‘‘কেন্দ্ৰীভূত প্ৰচাৰ” বুলি অভিহিত কৰিছিল । তেওঁ দাবী কৰে যে যিগৰাকী মহিলাৰ ফটো কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁ ব্ৰাজিলৰ বাসিন্দা ৷ গান্ধীয়ে কয়, ‘‘হাৰিয়ানাৰ ২৫ লাখ এনে অভিলেখৰ ভিতৰত এই উদাহৰণ অন্যতম, যিটো কেন্দ্ৰীভূত অভিযানৰ প্ৰমাণ ।’’
‘‘হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত এগৰাকী ব্ৰাজিলৰ মহিলাই কি কৰি আছে ? এই ভদ্ৰমহিলাগৰাকী কোন ? তেওঁৰ নাম কি ? তেওঁৰ বয়স কিমান ? তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে ? তেওঁ হাৰিয়ানাত ২২ বাৰ ভোট দিছে, ১০ টা ভিন্ন বুথত আৰু তেওঁৰ একাধিক নাম আছে: সীমা, ছুইটী, সৰস্বতী, ৰশ্মি, উইলমা… কিন্তু দেখা গ'ল যে তেওঁ আচলতে এগৰাকী ব্ৰাজিলৰ মডেলহে’’ - ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ৷
গান্ধীয়ে কয়, ‘‘এইটোৱে দেখুৱাইছে যে ই এক কেন্দ্ৰীভূত অভিযান, আলণ্ড আৰু মহাদেৱপুৰাৰ দৰেই । আচৰিত কথাটো হ'ল যে তেওঁ ব্ৰাজিলৰ বুলি কোৱা হৈছে— বিশেষকৈ, তেওঁ এগৰাকী ব্ৰাজিলৰে মডেল । ই হাৰিয়ানাৰ ২৫ লাখ এনে অভিলেখৰ ভিতৰত অন্যতম, যিয়ে কেন্দ্ৰীভূত অভিযানৰ অস্তিত্বক অধিক সমৰ্থন কৰে ।’’
‘‘ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ’ল হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্ৰাজিলৰ এগৰাকী মহিলাৰ নাম কিয় আছে ? ইয়াৰ আঁৰত স্পষ্ট কাৰণ আছে’’ বুলি সংবাদমেলত বিষয়টো তুলি ধৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
'দ্য এইচ ফাইলছ' নামেৰে নামাকৰণ কৰা ছবি এখন উন্মোচন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি ২৫ লাখ প্ৰৱেশ পত্ৰ "ভুৱা" আৰু যোৱা বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত "ভোট চুৰি" হোৱা বুলি দাবী কৰে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে, ‘‘মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (চি ই চি) আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনে হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে গোপন বুজাবুজি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বত আছে ।’’
বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷ সেয়েহে ১০০ শতাংশ প্ৰমাণৰ সৈতে এই কাম কৰি আছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে হাৰিয়ানাত এই তালিকাত ২৫,৪১,১৪৪ টা ‘ভোট চুৰি’ৰ গোচৰ আছে, যিবোৰ ভুৱা ।
বিগত আগষ্ট মাহত ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰিছিল যে কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা বিধানসভা সমষ্টিত একে প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰায় এক লাখৰো অধিক ভোট “চুৰি” হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে অৱশ্যে এই অভিযোগক “ভুল আৰু ভিত্তিহীন” বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনক শুনানিৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ ভোটসমূহ ডিলিট কৰিব নোৱাৰিব বুলি সদৰী কৰিছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৪ চনত হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৪৮ খন আসন লাভ কৰিছিল । বহু এগজিট প’লত জয়ী হোৱাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল ৩৭ খন আসন । ৯০ জনীয়া বিধানসভাত আই এন এল ডিয়ে দুখন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিখন আসন লাভ কৰিছিল ।
