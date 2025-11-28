জুবিন দাই সমগ্ৰ দেশক দিয়া অসমৰ পৰিচয়ত তীব্ৰ আঘাত হানিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : পৱন খেৰা

জুবিন দাই সমগ্ৰ দেশক দিয়া অসমৰ পৰিচয়ত তীব্ৰ আঘাত হানিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : পৱন খেৰা
জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ বিস্ফোৰণ । বাহাদুৰ দেশ কিন্তু দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰী । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আখ্যা ।
Published : November 28, 2025 at 8:06 PM IST
গুৱাহাটী : জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা এ আই চি চিৰ মিডিয়া তত্বাৱধায়ক পৱন খেৰাৰ বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা ৷ লগতে নেপালৰ নোটত ভাৰতৰ ভূমি নিজৰ মানচিত্ৰত দেখুওৱাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সমালোচনা কৰি পৱন খেৰাই ক'লে- "বাহাদুৰ দেশ, বাহাদুৰ সেনা কিন্তু এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷"
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলৰ পূৰ্বে অসমৰ যুগান্তৰৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পৱন খেৰাই ক'লে, "সমগ্ৰ দেশত জুবিন গাৰ্গে অসমৰ যি পৰিচয় দিছিল সেই পৰিচয়ত তীব্ৰ আঘাত হানিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।" ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতা আখ্যা দিয়ে পৱন খেৰাই । তেওঁ কয়, "জুবিনদাই কৈছিল মোৰ কোনো জাতি নাই, ধৰ্ম নাই । কাঞ্চনজংঘাৰ দৰে দৃঢ়তাৰে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিল । জুবিন গাৰ্গে দেশত অসমৰ যি পৰিচয় দি গ'ল সেই পৰিচয়ত এতিয়া গভীৰ আঘাত হানিছে, সেই পৰিচয়ত ক্ষতি কৰিছে ৷ এই ক্ষতি কৰিছে এই দেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাগৰাকী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
অসমৰ পাঠ্যক্ৰমত 'ABCD'ৰ অৰ্থ সলনি হ'ব বুলি কটাক্ষ পৱন খেৰাৰ । খেৰাৰ মন্তব্য, "A for Adani, B for Betel nut, C for cattle, D for drugs...এয়াহে এতিয়া অসমৰ পৰিচয় হ'বলৈ গৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ওলালেই ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা আলোচনা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এসময়ত অসমৰ চাহ গোটেই দেশলৈ গৈছিল, এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ অসম পুলিচ যায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ । যি পুলিচৰ পিছফালে লুকাই থাকি শাসন কৰে, যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ পিছফালে লুকাই থাকি নিৰ্বাচন জিকিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ আচল চেহেৰা পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন ।"
এছ আৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া
অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ (SR) বিষয়ে সৰৱ হৈ পৰে পৱন খেৰা । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বাছ আৰু ৰে'ল ভৰাই ভৰাই ভোট দিবলৈ মানুহ আনিব বিজেপিয়ে । খেৰাৰ মন্তব্য, "আজি এছ আৰৰ যোগেদি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি জোৰ কৰি অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । অসমৰ মানুহে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হৰুৱাব । সেই কথা তেওঁ ভালদৰে জানে ৷ সেয়ে বাহিৰৰ পৰা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনা হৈছে । নিৰ্বাচনত কিদৰে বাছ আৰু ৰে'ল ভৰাই ভৰাই ভোট দিবলৈ মানুহ আনিব আৰু বাহিৰৰ লোকক ভোট দিয়াব সেয়া চাব । অসমৰ ৰাইজৰ মূল অস্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছে ৷ অসমৰ লোকৰ ভোটহে অসমৰ পৰিচয় । কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ এছ আৰৰ পিছফালে লুকাই আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সহায় ল'বলৈ দিয়া নহ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ মাটি বিতৰণ কৰিব কংগ্ৰেছে
অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ মাটিসমূহ আদিবাসী লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে পৱন খেৰাই । তেওঁৰ মন্তব্য, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালে ৰাজহুৱাভাৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰক যে যোৱা ৫ বছৰত কিমান মাটি ঘটিছে সকলো দেখুৱাওক ৷ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই মাটি সম্পত্তিৰ হিচাপ দিয়ক ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোটেই পৰিয়াল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত । মাটিৰ বহুত ইফাল-সিফাল কৰিছে । যেতিয়া আমি শাসনলৈ আহিম তেতিয়া এই গোটেই মাটি আদিবাসীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম ৷"
আনহাতে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বিহাৰৰ ভোট চুৰিৰ যি অভিযোগ, প্ৰমাণসহ দিয়া হ'ল সেয়া বিহাৰৰ জনতাই খাৰিজ কৰা নাই ৷ বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত যিদৰে এছ আই আৰ হ'ল, তেতিয়া আমি প্ৰমাণসহ সকলো দি আহিছিলোঁ । কিদৰে ৭৯/৭৫ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ল, সেয়া সকলোৱে জানে ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ নেপালে জাৰি কৰা নতুন নোটত ভাৰতৰ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে জগৰীয়া কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ ৷ খেৰাৰ মন্তব্য, "নেপালে ১০০ টকাৰ নতুন নোট উলিয়াইছে ৷ য'ত ভাৰতৰ কিছু অঞ্চল নিজৰ বুলি দেখুৱাইছে । এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা নাই । দুবছৰৰ পূৰ্বেও এনে ঘটনা ঘটিছে । চাৰিদিনৰ পূৰ্বে অৰুণাচলক চীনে নিজৰ বুলি ক'লে ৷ ২০ এপ্ৰিল ২০২০ৰ আগতে লাডাখত যি স্থিতি আছিল এতিয়া সেই স্থিতি 'বিবদমান' ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চীনক লৈ মুখ নোখোলে । যেতিয়াই মুখ খোলে তেতিয়াই চীনক ক্লীন শ্বীট দি দিয়ে । এই কাৰণেই চীন, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা সকলোৱেই আমাক ৰঙা চকু দেখুৱায় ৷ বাহাদুৰ দেশ, বাহাদুৰ সেনা, কিন্তু এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰী ।"
