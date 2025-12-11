২০২৬ত এনডিএৰ সৈতে মিত্ৰতাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে
এনডিএৰ অংশীদাৰ হৈ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিপিএফে । এনডিএয়ে পাব ১০০ খন আসন । এই দাবী হাগ্ৰামাৰ ৷
Published : December 11, 2025 at 9:45 PM IST
গুৱাহাটী : সকলো জল্পনা-কল্পনা আৰু বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই বিপিফ মুৰব্বী তথা বিটিচি প্ৰমুখ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘোষণা ২০২৬ত এনডিএৰ সৈতে মিত্ৰতাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে । লগতে হাগ্ৰামাৰ ঘোষণা— তেওঁৰ বিপিএফ দলে সমৰ্থন কৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ।
- এনডিএত থাকি বিধানসভা নিৰ্বাচল খেলিব বিপিএফে :
বড়োভূমিৰ আঞ্চলিক দল ইউপিপিএল এনডিএত থাকিব নে নাথাকে সেয়া আজিৰ দিনত অনিশ্চিত হ'লেও বিপিএফে বিজেপিৰে মিত্ৰতাৰে এনডিএৰ পৰা ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব । গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন বড়োভূমিৰ অন্তৰ্গত ১৫ খন বিধান সভাৰ কিমানখন আসন লাভ কৰিব বিপিএফে ?
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ তাৎক্ষণিক উত্তৰ যে বিপিএফে এনডিএৰ লগত মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচন খেলিব ২০২৬ত ৷ বিপিএফে কিমান আসন লাভ কৰিব, সেয়া মুকলিকৈ নক’লেও নিশ্চিত ৰূপত ক’লে যে তেওঁৰ দলে এইবাৰ এনডিএৰ সৈতে মিত্ৰতাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব ৷
হাগ্ৰামাৰ মন্তব্য, “১৫ খন আসন নহয় । ১২৬ টা ছীটত আমি এনডিএ হিচাবে নিৰ্বাচন খেলিব । ১২৬ টাত আমি ১০০ টা ছীট পাম ।” অৰ্থাৎ এনডিএৰ অংশীদাৰ হ’ব বিপিএফ ৷ লগতে একালৰ মিত্ৰ কংগ্ৰেছ দলক লৈ হাগ্ৰামাৰ মন্তব্য, “কংগ্ৰেছৰ লগত আমি বহু বছৰ একেলগে চৰকাৰ চলাইছো আৰু মিত্ৰতা কৰিছো । আমি জানো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বলতাটো ক’ত ?”
- ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণলৈ সমৰ্থন :
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পিছত উতপ্ত হৈ পৰিছিল বিটিআৰ । ছয় জনগোষ্টীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাত আনকি বিটিচি সচিবালয়ো লণ্ডভণ্ড কৰিছিল বড়ো জনগোষ্ঠীয় বৃদৎ সমাৱেশে ৷
তাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক সমৰ্থন কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্য, “ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা হৈ আছে ৷ আমি বিপিএফ দল আৰু বিপিএফ চৰকাৰ হিচাবে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি নাই ৷ খালী বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ ওপৰত কোনোধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগিব ।”