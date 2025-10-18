ETV Bharat / politics

আজি মন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল’ব বি পি এফৰ চৰণ বড়োৱে; ৰাজভৱনত ১১ বজাত শপত গ্ৰহণ

বি পি এফৰ তৰফৰ পৰা জনা তথ্য অনুসৰি পৰিবহন বিভাগটো চৰণ বড়োৰ বাবে বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

ASSAM CABINET EXPANSION
বি পি এফৰ মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়ো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 10:21 AM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল মাত্ৰ কেইমাহমান বাকী থকা অৱস্থাত আজি শনিবাৰে ঘটিব মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ৷ অৱশেষত বি পি এফ দলৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে ৷

বিটিচিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে (১৮ অক্টোবৰ) মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বিপিএফ বিধায়ক চৰণ বড়ো ৷

পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৷

বি পি এফৰ তৰফৰ পৰা জনা তথ্য অনুসৰি পৰিবহন বিভাগটো চৰণ বড়োৰ বাবে বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত এটি পদ দীৰ্ঘদিন ধৰি খালী ৰাখি থোৱা হৈছিল ৷ শনিবাৰে বিয়লিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰণ বড়োৰ বিভাগ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বি পি এফৰ চৰণ বড়োৰ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ ইয়াৰ লগে লগে বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ অংশীদাৰ হৈ ক্ষমতাৰো অংশীদাৰ পৰিল বি পি এফ ৷ এই মিত্ৰতাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ নতুন সমীকৰণ বহন কৰিছে ৷

স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হোৱা এটা প্ৰশ্ন হ’ল—এতিয়া বিজেপিৰ মিত্ৰ হৈ থাকিবনে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল ৷ বি জে পিৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকিবনে ইউ পি পি এলৰ উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ? এতিয়াও বিষয়টো ধূসৰ হৈ আছে ৷ ইউ পি পি এলে এই লৈ বৰ্তমানলৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে বি টি আৰত মুঠ ১৫ খন বিধানসভাৰ আসন আছে ৷ শেহতীয়া বি টি চি নিৰ্বাচনত পৰিষদৰ ৪০ খন পৰিষদীয় আসনৰ ২৮ খন আসনেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল বি পি এফে দখল কৰি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে বি টি চিত এতিয়া প্ৰৱল শক্তিশালী তেওঁলোক ৷ সেয়ে এই বড়োভূমিৰ ৰাজনৈতিক শক্তি ২০২৬ত নিজৰ কাষত ৰখাটো বি জে পিৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে বি পি এফৰ বিধায়ক চৰণ বড়োক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বি টি চিৰ ১৫ খন বিধানসভাৰ আসনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন আশা কৰি ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাশা যে আৰম্ভ কৰিলে সেয়া নিশ্চিত ৷

কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাধাৰী চৰণ বড়ো বি পি এফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বি পি এফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও তেওঁ বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হয় ৷

দুৰ্গা দাস বড়োকে আদি কৰি একাধিক জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বি পি এফত থকা স্বত্বেও তুলনামূলকভাৱে কনিষ্ঠ ১৯৭৯ত জন্মগ্ৰহণ কৰা চৰণ বড়োকেই বি পি এফে মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে আগবঢ়াই দিলে ।

ওদালগুৰিৰ ৰঙাগড়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা চৰণ বড়োৰ পিতৃ নবীন বড়ো আৰু মাতৃ আম্পুলি বড়ো ।

