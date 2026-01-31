বি টি চিত নহয় এছ আৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে সিদ্ধান্ত : জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে

বি টি চিত নহয় এছ আৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে সিদ্ধান্ত : জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে
বাক্সাত বি পি এফৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা । কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা । নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ।
Published : January 31, 2026 at 8:55 AM IST
বাক্সা : "বিটিচি অঞ্চলৰ এছ আৰৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে সেই বিষয়টো লৈ বি টি চি অঞ্চলত সেই এক্টিভিটিটো নকৰিব বুলি যিটো সিদ্ধান্ত দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি দলৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ । নাম কটা যাব নাযাব, সেইটো বিষয় অহা নাই, এই এক্টিভিটিটোৱে নহ'ব বি টি চি অঞ্চলত ।" বি টি চিত এছ আৰ হ'ব নে নহয় প্ৰসংগত এই মন্তব্য বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
আনহাতে, এছ আৰ সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৱে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামী মহিলাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "মই কৈছোঁ নেকি এছ আৰৰ মই নিজে ডাইৰেক্টৰ বুলি । পাঁচখন জিলাৰ ডি চিসকলক, ইলেকচন কমিছন বা অসম চৰকাৰ বা যিসকল দায়িত্বত আছে সেইসকলক মাতি মই কথা পাতিছোঁ । তেওঁলোকে আমাৰ বি টি চিৰ ২০০৩ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ যিটো চুক্তি সেইটোত আমাক সন্মান দিছে । সেই হিচাপত বি টি চি অঞ্চলত কোনো ক্ষতি হোৱাকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ সাংস্কৃতিক ভৱনত বি পি এফৰ এখন গুৰুত্বপূ্ৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পিছত সাংবাদিকৰে হোৱা মত বিনিময়ত এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
আনহাতে, কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত বি পি এফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "আজি বি পি এফ দলৰ পি এন বিৰ লগতে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই সভাত আমি দলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰোঁ ৷ অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰী বি টি চি চৰকাৰে কেনেধৰণে পালন কৰিব সেই লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ যোৱা বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে দলে বা বি টি চি চৰকাৰে অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত চেক বিতৰণ কৰিব ৷ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে সমজিলাসমূহতো এই চেক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, সেয়েহে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা দূৰৈত অনুষ্ঠানসমূহ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৷ তাৰ উপৰি ১৭ জানুৱাৰীত বাগুৰুম্বা নৃত্য কৰা নৃত্যশিল্পীসকলকো সেইদিনা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব ৷"
ইফালে বি টি চি অঞ্চলত এছ আৰ নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা সিদ্ধান্তক হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ৷
আনহাতে, প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত থকা ইউ পি পি এলক কটাক্ষ কৰি কয়, "ইহতঁৰ দলৰেই অৱস্থা নাই, কি শক্তিশালী কৰিব ! প্ৰমোদ বড়োৱে নিজৰ মাইকীকে এছকোৰ্ট দিয়ে ৷ মোই মোৰ মাইকীক এছকোৰ্ট দিয়া নাই ৷"
ইউ পি পি এল দলৰ পৰা আহিলে বি পি এফত যোগদান কৰিব পাৰিবনে বুলি সোধাত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "আমাৰ দলত এতিয়া কোনো আহিব নোৱাৰে ৷ দৰ্জা বন্ধ ৷ আমি শক্তিশালী ৷ আমিয়েই অহা নিৰ্বাচনত চৰকাৰ গঠন কৰিম ৷"
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু যিহেতু বি পি এফ দলে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে, সেয়েহে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনে কিমান আসন ল'ব এই ক্ষেত্ৰত কোনো দলীয় কথোপকথন হোৱা নাই বুলি একাংশই জানাইছে ৷