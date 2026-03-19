বি পি এফৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ : কাৰ কোন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ
১১ টা সমষ্টিৰ বাবে এই তালিকা ঘোষণা কৰে দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
Published : March 19, 2026 at 11:51 PM IST
গুৱাহাটী: বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘোষণা কৰে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত দলটোৰ সভাপতি মহিলাৰীয়ে এই তালিকা ঘোষণা কৰে ।
১১ টা সমষ্টিৰ বাবে এই তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত শিউলী ব্ৰহ্মই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে, গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা শোভাৰাম বসুমতাৰী, দোতমাৰ পৰা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী আৰু বাওখুংগ্ৰীৰ পৰা ৰূপম ৰয় আৰু পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ পৰা ড৹ ৰেজাউল কৰিমক বি পি এফে টিকট প্ৰদান কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা শিউলী ব্ৰহ্ম দলটোৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী ।
আনহাতে, মাজবাটত চৰণ বড়ো, ওদালগুৰিত ৰিহণ দৈমাৰী, ভেৰগাঁৱত মহেশ্বৰ বড়ো, মানসত থানেশ্বৰ বসুমতাৰী, চিদলীত পানীৰাম ব্ৰহ্ম আৰু বাক্সাত মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বি পি এফে প্ৰক্ষেপ কৰিব ৷
