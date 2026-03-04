ETV Bharat / politics

সীমান্ত আৰক্ষীয়ে নাগৰিকত্বৰ নামত অবৈধ ছিণ্ডিকেট চলাই আছে ! বিধায়ক আমিনুলৰ অভিযোগ

পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী ৷

AIUDF MLA Aminul Islam
এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 8:40 PM IST

নগাঁও : বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সততে চর্চাত থকা এগৰাকী বিধায়ক হৈছে ধিং সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ আমিনুল ইছলাম । বিধায়ক ইছলামে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পুনৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে । এইবাৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণক লৈ সীমান্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত বিধায়ক ইছলামে সীমান্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, “শেহতীয়াকৈ সীমান্ত আৰক্ষীয়ে একাংশ সংখ্যলঘু লোকক থানালৈ মাতি নি নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ জাননী জাৰি কৰিছে । সীমান্ত আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকক জাননী জাৰি কৰি নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ নথি লৈ নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে সংশ্লিষ্ট আৰক্ষীয়ে জাননী জাৰি কৰা পৰিয়ালক সকলোকে ৫০ হাজাৰ টকা লগত লৈ হাজিৰ হ'বলৈ কয় । ৫০ হাজাৰ টকা দিলেহে নথিৰ বৈধতা প্ৰতিপন্ন হ’ব বুলিও একপ্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । এনেদৰে নাগৰিকত্বৰ নামত অবৈধ ছিণ্ডিকেট চলাই থকা হৈছে ।”

এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)

নাগৰিকত্বৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ দৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিধায়ক ইছলামে এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ দাবী কৰি এনেদৰে নাগৰিকত্বৰ নামত দুখীয়া মানুহৰ পৰা টকা খোৱা বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এটা জনগোষ্ঠীক লৈ হেতালি খেলা বুলিও মন্তব্য কৰি বিধায়ক ইছলামে এনে কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিধায়কগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ।

