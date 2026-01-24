বকোৰ ভোট চুৰি প্ৰসংগ : জিলা আয়ুক্ত, বিজেপি নেতাকে ধৰি ৭ জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ অখিল গগৈৰ

বকোৰ ভোট চুৰি প্ৰসংগ : জিলা আয়ুক্ত, বিজেপি নেতাকে ধৰি ৭ জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ অখিল গগৈৰ
বকোৰ ভোট চুৰি অভিযোগক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অখিল গগৈ ।
Published : January 24, 2026 at 3:06 PM IST
যোৰহাট : ২২ জানুৱাৰীত বকো সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ফৰ্ম-৭ৰ যোগেদি বিজেপি নেতাই ভোট কৰ্তনৰ ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছত এইবাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ । ভোট চুৰিৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে অখিল গগৈয়ে ।
ভোট চুৰি প্ৰসংগত দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰহ্লাদ বিশ্বাস, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক তথা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মৃন্ময় বড়ো, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চা সম্পাদক বুদ্ধেশ্বৰ ৰাভা, নন্দিনী গেছ এজেন্সিৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা বিজেপি এছ টি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপ সভাপতি ৰাজু মেচৰ সহায়ক মৃদুল তালুকদাৰৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ চকীদাৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে অখিল গগৈয়ে । কেৱল এয়াই নহয় এই কাৰ্যত সহায় আগবঢ়োৱা বুলি অভিযোগ তুলি বকো সম জিলা আয়ুক্ত প্ৰিয়াংশ ভৰদ্বাজ আৰু কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধেও ভোট চুৰি প্ৰসংগত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
এজাহাৰ দাখিল কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "ভোট চুৰি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগত কথা পাতিছোঁ । আজিয়ে আমি এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম । আমি সকলো বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হৈ কাইলৈৰ পৰাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম ।" অখিল গগৈৰ অভিযোগ, "বিজেপিয়ে ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে দেশৰ গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰাত উঠি পৰি লাগিছে, ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৬০ টা সমষ্টিত ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বিন্যাস কেনেদৰে সলনি কৰিব পাৰে তাৰ পৰিকল্পনা ৪ জানুবাৰীত মইয়ে ফাদিল কৰিছিলোঁ । মৃত্যুৰে যুঁজি থকা ব্যক্তি আৰু কোনো কথা বুজি নোপোৱা ব্যক্তিৰ জৰিয়তে অভিযোগ প্ৰদান কৰি খিলঞ্জীয়া লোকক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কিদৰে বাদ দিয়া হৈছে সেয়াও আমি ধৰা পেলাইছোঁ । সেয়েহে বিজেপিৰ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম ।"
আনহাতে বিৰোধীৰ আসন ভাগ বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, "৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে ভাল আছিল । কাৰণ আমাৰ দললৈ দুজন বিধায়কসহ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী, নেতাই যোগদান কৰিব আৰু তেওঁলোকে আসনৰ নিশ্চয়তা পালেই ১৭ আৰু ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব । সেয়েহে আমি ৩১ জানুবাৰীৰ ভিতৰত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ তথা আসন ভাগ বাটোৱাৰা কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাটো বিচাৰি আহ্বান জনাইছোঁ । কিন্তু আমি কোনো সময়সীমা বান্ধি দিয়া নাই ।"
অখিল গগৈয়ে লগতে মৰিয়নী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলা প্ৰসংগত কয়, "মই শিৱসাগৰতে নিৰ্বাচন খেলিম । কাৰণ দলৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু ৰাইজে মোক বিচাৰিছে । আমি মৰিয়নীৰ পৰা এইবাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিদায় দিম । এয়া আমাৰ জাতীয় দায়িত্ব । কাৰণ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰিয়ালে ৪০ বছৰ মৰিয়নীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে কিন্তু উন্নয়ন নকৰিলে । সেয়েহে বিৰোধী চৰকাৰ আহিলে মৰিয়নীৰ দায়িত্ব মই নিজেই ল'ম । অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ জনপ্ৰিয়তা অকল সংখ্যালঘু অঞ্চলতে নহয় শিৱসাগৰ, ডিমৌ আদি কৰি সকলোতে আছে ।"
