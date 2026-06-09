ETV Bharat / politics

পিতৃ-মাতৃহীন এজাক ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পালে এখন আৱাসিক বিদ্যালয়

অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৱাসিক বিদ্যালয়খন শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰীকাই ।

Assuming charge as Guardian Minister, Minister Piyush Hazarika in Nagaon
কঠীয়াতলীত মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 7:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: "এইবাৰৰ মন্ত্ৰিত্বৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথম দিনটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্কত থকা এটা ভাল কামৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ । এই কাম কৰি মই সুখী আৰু আনন্দিত । যাতে আগলৈও ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা আৰ্শীবাদ বিচাৰিছোঁ ।" এই মন্তব্য অসম চৰকাৰ কৃষি জলসিঞ্চন বিভাগৰ লগতে নগাঁৱকে ধৰি চাৰিখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

তৃতীয়বাৰৰ বাবে মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব লাভ কৰিয়েই নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত মঙলবাৰে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী । অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৱাসিক বিদ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ প্ৰসংগত হাজৰীকাই কয়, "অনাগত দিনত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কৃষকসকলক কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ব্যাপক প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব ।"

সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত মই নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পালোঁ, হোজাই জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালোঁ । অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ অহাৰ সময়ত এটা খুব ভাল কাম মোৰ হাতেৰে হ'ল । জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই মোক কলে এশ ল'ৰা-ছোৱালী যাৰ পিতৃ-মাতৃ নাই, যি আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয়, তেওঁলোকক আৱাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । গতিকে এই কামটো মোৰ হাতৰে কৰা হ'ল । মই অত্যন্ত সুখী, অত্যন্ত আনন্দিত ।"

Assuming charge as Guardian Minister, Minister Piyush Hazarika in Nagaon
নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৱাসিক বিদ্যালয়খন শুভ উদ্বোধন (ETV Bharat Assam)

কৃষকৰ লগত জড়িত দুটাকৈ বিভাগ লাভ কৰি কেনেদৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ নৱনিৰ্বাচিত মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়,"বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব । কিন্তু মই বিভাগৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত ভালকৈ বহাৰ সুযোগ পোৱা নাই, কিন্ত এটা কথা সত্তৰ শতাংশ-পয়সত্তৰ শতাংশ অসমৰ মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত । কৃষকক সহায় কৰিবই লাগিব, কৃষকৰ উৰ্পাজন দুগুণ কৰিবই লাগিব ।"

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ পুনৰ কয়,"আমাৰ যি পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতি তাক সলনি কৰিব লাগিব । অকল ধান খেতি কৰি আমি লাভান্বিত হ'ব নোৱাৰোঁ । কি কি খেতি কৰিলে অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ, উপাৰ্জন দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ যত্ন কৰিম ।"

জলসিঞ্চন বিভাগৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জলসিঞ্চন বিভাগটো মোক চাবলৈ দিছে । কৃষি বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ খুব নিবিড় সম্পৰ্ক । আমি কেতিয়া কৰিম, যেতিয়া পানী থাকে । বাৰিষাও কেতিয়াবা খৰাং হয় তেতিয়া পানী দিব লাগিব । আমাৰ খৰালি দিনত যিখিনি খেতি হয় সেইখিনিৰ তুলনামূলকভাৱে দাম বেছি হয় । কিন্তু পানীৰ অভাৱত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ । গতিকে পানী দিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম ।"

বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰৰ কপিলী আৰু নিশাৰী নৈৰ বহু জলসিঞ্চন আঁচনিয়েই বৰ্তমান পৰিত্যক্ত হৈ থকা বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়,"মই মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাই নাই, কিন্তু কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিম । আজি বহুত কিবা কৈ দিম মানুহে ক'ব বহুত বহুত কথা কয় । কিন্তু যত্ন কৰাৰ ত্ৰুটি নকৰোঁ । জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ । চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে হয়তো বঢ়মপুৰ সমষ্টিত এতিয়া মথাউৰি নথকা এটা জেগাও নাই । গতিকে জলসিঞ্চন আৰু কৃষি বিভাগৰ কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: মডেল হোৱাৰ সপোন দেখি অপহৰণৰ নাটক ৰচনা যুৱতীৰ, ৰহস্য ভেদ আৰক্ষীৰ

দেহত গুলী লৈও সতীৰ্থৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা লখিমপুৰৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তক প্ৰদান শৌৰ্য চক্র সন্মান

TAGGED:

মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰীকা
নগাঁও
অভিভাৱক মন্ত্ৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER PIYUSH HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.