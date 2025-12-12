নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে ‘ভোট চুৰি’ৰ অভিযোগ 'গোকাট মিছা': অমিত শ্বাহৰ দাবীক খণ্ডন কৰিবলৈ ৰাজমোহন গান্ধীৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি কংগ্ৰেছৰ
জয়ৰাম ৰমেশে ৰাজমোহন গান্ধীৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ১৯৪৬ চনত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, দলৰ সভাপতিৰ বাবেহে পেটেলক সমৰ্থন কৰিছিল ।
Published : December 12, 2025 at 12:51 PM IST
নতুন দিল্লী : জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 'ভোট চুৰি' অভিযোগক শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছে 'গোকাট মিছা' বুলি অভিহিত কৰে । বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ-লেখক ৰাজমোহন গান্ধীয়ে নেহৰুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত জনসাধাৰণ অতি সুখী আৰু স্বয়ং চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ইয়াৰ পক্ষত থকা বুলি কৰা মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি কংগ্ৰেছে এই দাবী কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে X পোষ্টত শ্বেয়াৰ কৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নাতি ৰাজমোহন গান্ধীৰ ভিডিঅ’ ক্লিপৰ দ্বাৰা তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে ১৯৪৬ চনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে পেটেলক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ’বলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ কোনো প্ৰশ্নই অহা নাছিল ।
X পোষ্টত ৰমেশে কয়, "বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ-লেখক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজমোহন গান্ধীয়ে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কোৱা এটা গোকাট মিছা কথা উদঙাই দিছে ।"
ৰাজমোহনৰ পিতৃৰ ফালৰ ককাক মহাত্মা হোৱাৰ বিপৰীতে মাতৃৰ ফালৰ পৰা ককাক চি ৰাজাগোপালাচাৰী বুলি ৰমেশে আঙুলিয়াই দি ৰাজমোহন গান্ধীৰ ১৩ মিনিটতকৈ অধিক সময়ৰ ক্লিপটো শ্বেয়াৰ কৰে ।
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে কয়, "ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বাবে জে'ললৈ যোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকক ১৯৪৫ চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । ১৯৪০ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰামগড় অধিৱেশনৰ পিছৰে পৰা মৌলানা আজাদ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল । যিহেতু ইমানবোৰ মানুহ জে'ললৈ গৈছিল, গতিকে নতুন সভাপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰশ্নটো নাছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ।"
গতিকে মৌলানা আজাদে সভাপতি হিচাপে কাৰ্যকাল চলাই থাকে আৰু ১৯৪৬ চনত নতুন সভাপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।
"কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেই প্ৰশ্নটো নাছিল । মানুহে জানিছিল যে ভাৰতে অতি সোনকালে স্বাধীনতা লাভ কৰিব কিন্তু ইংৰাজ আৰু ভাৰতীয় পক্ষৰ মাজত কোনো চুক্তি হোৱা নাছিল ।"
"এটা প্ৰথা আছিল যে প্ৰতিখন পি চি চিয়ে এটা নাম আগবঢ়াইছিল যে এই ব্যক্তিজনক সভাপতি পাতিব লাগে । আৰু যদি আগতে ৩-৪টা নাম আহিছিল, তেন্তে এই সকলোবোৰ নাম (মহাত্মা) গান্ধীজীৰ সন্মুখত ৰখা হৈছিল আৰু তেওঁ কৈছিল 'এই ব্যক্তিজনক আমি এটা সুযোগ দিওঁ'; আৰু বেছিভাগেই তেওঁৰ সৈতে একমত হৈছিল ।"
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে কয় যে গান্ধীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা ব্যক্তিজনক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হিচাপে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "এইটো এটা ভাল পদ্ধতি আছিল বুলি মই ক'ব খোজা নাই যদিও সেই সময়ত এই পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা হৈছিল ।"
১৯৪৬ চনত যেতিয়া সভাপতিত্বৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল তেতিয়া বহু পি চি চিয়ে চৰ্দাৰ পেটেলৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছিল আৰু তেওঁক সভাপতি পাতিব লাগে বুলি কৈছিল । আনহাতে, দুই-তিনিখন পি চি চিয়ে আচাৰ্য কৃপালনীৰ নামো আগবঢ়াইছিল, কিন্তু কোনেও নেহৰুৰ নাম আগবঢ়োৱা নাছিল বুলি তেওঁ কয় ।
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে কয়, "জব্বলপুৰৰ ডি পি মিশ্ৰই তেওঁৰ গ্ৰন্থত লিখিছে যে যেতিয়া 'আমি পেটেলৰ নাম আগবঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত প্ৰধানমন্ত্ৰিত্বৰ কথা নাছিল' ।"
১৯৩১ চনত পেটেল মাত্ৰ এবাৰ সভাপতি হোৱাৰ বিপৰীতে ১৯২৯, ১৯৩৬ আৰু ১৯৩৭ চনত নেহৰু সভাপতি আছিল বুলিও তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "পেটেল নেহৰুৰ তুলনাত ১৪ বছৰ ডাঙৰ আছিল, তেওঁৰ স্বাস্থ্যও ভাল নাছিল আৰু ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেওঁৰ ব্যাপক ভূমিকা আছিল । গতিকে বহুতে ভাবিছিল যে পেটেলক সভাপতি পাতি সন্মান দিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ কোনো চিন্তা নাছিল ।"
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে কয়, "গান্ধীজীয়ে পেটেল আৰু কৃপালনীক তেওঁলোকৰ নাম উঠাই ল’বলৈ কয় আৰু তেওঁলোকে লগে লগে সেইটো কৰে । যেতিয়া কাৰ্যকৰী সভা চলি আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে (কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্যসকলে) কেৱল নেহৰুক সভাপতি পতাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ।"
ব্ৰিটিছৰ সৈতে চুক্তি হোৱাৰ সময়ত নেহৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল আৰু তেওঁক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল বুলি ইতিহাসবিদগৰাকীয়ে কয় ।
"যদি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে পেটেলক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰিলেহেঁতেন তেন্তে অন্ততঃ কোনোবা বাতৰিকাকতে নেহৰুক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত অসন্তুষ্ট বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন । 'পেটেল প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱৰাৰ বাবে আমি হতাশ হৈছোঁ' বুলি প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'লহেঁতেন । সাধাৰণ মানুহে যদি পেটেলক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰিলেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁলোকৰ মতামত অন্ততঃ ক'ৰবাত প্ৰতিফলিত হ'লহেঁতেন ।"
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে কয়, "নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত জনসাধাৰণ অতি সুখী হৈছিল আৰু স্বয়ং চৰ্দাৰ পেটেল ইয়াৰ পক্ষত আছিল ।"
ৰাজমোহন গান্ধীয়ে লগতে কয়, "১৯৫০ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত চৰ্দাৰ পেটেলৰ মৃত্যু হৈছিল যদিও অক্টোবৰ মাহত তেওঁ ইন্দোৰত ভাষণ দিছিল । তাত তেওঁ কৈছিল যে নেহৰুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো দেশৰ বাবে অতি ভাল আৰু গান্ধীজীয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু পিছলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত সঠিক আছিল ।"
বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছে নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে অমিত শ্বাহৰ 'ভোট চুৰি' অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে পেটেল সকলোৰে পচন্দ হোৱাৰ পিছতো তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি কৰা দাবীটো 'মিছা' আৰু 'কল্পনা প্ৰসূত' ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে লোকসভাত নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ বিতৰ্কত হস্তক্ষেপ কৰি অমিত শ্বাহে নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ তথাকথিত 'ভোট চুৰি'ৰ তিনিটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ কৰে ।
"২৮ টা ভোট চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ পক্ষলৈ গৈছিল আৰু দুটা ভোট জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সপক্ষে দিয়া হৈছিল । কিন্তু নেহৰুজীয়ে শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পৰিল ।" গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই কথা কোৱাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।