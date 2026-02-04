মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ শপতগ্ৰহণ

মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ শপতগ্ৰহণ
মণিপুৰত আজিৰ পৰা শাসন চলিব নতুন চৰকাৰৰ ৷ শপত ল'লে দুই উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ৷
Published : February 4, 2026 at 7:59 PM IST
ইম্ফল: বুধবাৰে সন্ধিয়া মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে বিজেপি নেতা য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে । আনহাতে, নগা পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ লোছি দিখোৱেও আৰু বিজেপিৰ নেমচা কিপগেনে ভাৰ্চুৱেলী নতুন দিল্লীৰ পৰা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
বিজেপিৰ গোবিন্দ কনথৌজাম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জন পাৰ্টীৰ খ’ লোকেনেও আন দুজন মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লাই সকলোকে কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷
মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে ইম্ফলৰ লোকভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত বলবৎ হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন ।
বিজেপিৰ কেইবাজনো বিধায়ক, দলৰ শীৰ্ষ নেতা আৰু ৰাজ্যখনৰ এন ডি এৰ শীর্ষ নেতাসকলে এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে খেমচান্দে ইম্ফলৰ লোকভৱনত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল ভাল্লাক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে ফেচবুকৰ এক পোষ্টত কয়, ‘‘মই নিশ্চিত যে নতুন মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠনৰ লগে লগে শান্তি আৰু উন্নয়ন নতুন চৰকাৰৰ পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হ’ব । বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত মণিপুৰৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰা প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ । কিন্তু এই অভিলাষী লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দৃঢ়তাৰ সৈতে সংযোজিত হৈ থাকিব ।’’
ৰাজনীতিৰ উপৰিও তেওঁৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ সৈতেও এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । ব্লেক বেল্টধাৰী সিং ভাৰতীয় টাইকোৱাণ্ডো ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি আৰু উত্তৰ-পূবত এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আহিছে ৷
২০১২ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰথমে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল । ২০১৩ চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে সিঙে বিজেপিত যোগদান কৰে ।
সিংজামই য়ুমনাম লেইকাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা সিঙে ১৯৭৮ চনত ইম্ফলৰ ৰামলাল পল হাইস্কুলৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ তেওঁৰ আছে এটা পুত্ৰ সন্তান ৷
উল্লেখ্য যে মণিপুৰত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাত নেতৃত্ব সলনিৰ দাবীত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত বিগত বৰ্ষৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত পদত্যাগ কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিঙে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাৰ অভিযোগত বিৰোধীয়েও তেওঁৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৷
