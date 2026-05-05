পাহাৰত ফুলিল পদুম: হাফলঙত ৰূপালী চমক, বিজেপিৰ ছুনামিত ছয় সমষ্টিতেই বিধ্বস্ত বিৰোধী

ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ সমষ্টি ১১৩ নম্বৰ হাফলং সমষ্টি ৷ এই সমষ্টিটোত ৫০ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাছাই জয়লাভ কৰে ৷

বিজেপিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা (ETV Bharat Assam)
Published : May 5, 2026 at 9:07 AM IST

হাফলং: ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত ফুলিল পদুম পাহাৰত । অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও, কাৰ্বি-আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি-আংলঙৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ছুনামিত উটি গ'ল বিৰোধী দল । তিনিওখন জিলাতেই একপ্ৰকাৰ নিশ্চন্ন হৈ পৰিল বিৰোধী শক্তি ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ সমষ্টি হৈছে ১১৩ নম্বৰ হাফলং সমষ্টি ৷ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিটোত ৫০ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাছাই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইপিনে, হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী লুংছিং টেৰনে ৭০ হাজাৰৰ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।

একেদৰে ডিফু বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিচ’ তেৰংপিয়ে ৪০ হাজাৰৰো বেছি ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমৰি বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হাবি টেৰনে ২০ হাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত বিজয়ী হয় ।

ৰংখাং সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তুলিৰাম ৰংহাঙে ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত বিৰোধীক বিধ্বস্ত কৰে । বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিত সূৰ্য ৰংফাৰে ১৭ হাজাৰৰো অধিক ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।

আনহাতে, ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ হাফলং সমষ্টিটো তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০১৬ চনত হাফলং সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰিছিল বীৰভদ্ৰ হাগজাৰে । ইয়াৰ পিচত ২০২১ চনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচাই দ্বিতীয়বাৰ বাবে এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । এইবাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাছাই অভিলেখ সংখ্য়ক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইপিনে, বিজেপিৰ টিকট নাপাই নিশাৰ ভিতৰতে দলত্য়াগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়িকা হোৱাৰ সপোন ধূলিসাৎ হৈ পৰে । নন্দিতাই এইবাৰ তৃতীয় স্থানহে লাভ কৰে । সমষ্টিটোত এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছা দ্বিতীয় স্থানত আছে যদিও বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাছাৰ লগত ভোটৰ ব্যৱধান ৫০ হাজাৰৰো অধিক ।

হাফলং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰাৰ পিচতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাছাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত আমি আজি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । হাফলং সমষ্টিৰ পৰা ভোটাৰ ৰাইজে যি আশীৰ্বাদ দিলে তাৰবাবে ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এইবাৰ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিম । ডিমা হাছাওৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পথৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম । উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মহাবিদ্য়াল স্থাপনৰ বাবে মই আলোচনা কৰিম । প্ৰয়োজন অনুসৰি হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্য়মিক বিদ্য়ালয়লৈ উন্নীত কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ।"

