ETV Bharat / politics

যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন: মোদীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ নেতৃবৰ্গ

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি এম চুব্বা আওৱে কয় যে মোদীৰ নেতৃত্বত অসম, মিজোৰাম, নাগালেণ্ডত উগ্ৰপন্থী সমস্যা নাইকিয়া হৈছে ।

Prabuddha Nagarik Sanmilan Jorhat
যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যোৰহাট থিয়েটাৰ হলত ‘প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন’ সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় । সোমবাৰে নিশা আৰম্ভ হোৱা এই সন্মিলনত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসহিতে বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনখনত মূল বক্তা তথা মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি এম চুব্বা আও । তেওঁ নিজৰ ভাষণত দলৰ নীতি-আদৰ্শ আৰু দেশৰ উন্নয়নমূলক যাত্ৰাত প্ৰবুদ্ধ নাগৰিকসকলৰ ভূমিকাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । লগতে তেওঁ যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱা আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "অসম, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আদিত উগ্ৰপন্থী সমস্যা নাইকিয়া হ'ল । বহু শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে আৰু শান্তি থাকিলেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম । গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত দেশ কিদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, সেয়া সকলোৱে দেখিছে আৰু সকলোৱে ইয়াক সমৰ্থন কৰিব লাগে ।"

লগতে কয়, "এইদৰে দেশ আগবাঢ়ি গৈ থাকক । দেশৰ বিকাশ আৰু উন্নয়ন বাবে সকলোৱে বিচাৰে বিজেপি চৰকাৰ থাকক ।"

আনহাতে, উক্ত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এয়া সফলতাপূৰ্ণ ১২ বছৰ । ১২ বছৰত তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে, সেয়া আমি ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগে আৰু আনন্দ কৰিব লাগে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুদৃঢ় নেতৃত্বৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰাটো স্বাভাৱিক কথা । কিন্তু কোনো কাৰণতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে । সেয়ে প্ৰধামন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালত দেশে কিদৰে আগবাঢ়িছে সেয়া কনিষ্ঠৰ পৰা জ্যেষ্ঠলৈকে সকলোকে অৱগত কৰিছোঁ । ছেমিনাৰ আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে আমি অৱগত কৰিছোঁ ।"

উক্ত সন্মিলনখনত যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, তিতাবৰৰ বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাও উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানটোত সভাপতিত্ব কৰে যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে ।

সভাত উপস্থিত বক্তাসকলে বৰ্তমান চৰকাৰৰ জনকল্যাণমুখী আঁচনিসমূহৰ খতিয়ান দাঙি ধৰাৰ লগতে সমাজৰ বৌদ্ধিক মহলক দেশ তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত গঠনমূলক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :চাহ শ্ৰমিক উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
লগতে পঢ়ক :বিলাসী হোটেলত নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা, আৰক্ষীৰ জালত ৭ গৰাকী যুৱতী

TAGGED:

PRABUDDHA NAGARIK SANMILAN
যোৰহাটত প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন
প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন
ইটিভি ভাৰত অসম
PRABUDDHA NAGARIK SANMILAN JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.