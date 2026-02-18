দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নীতিন নবীনে ।
Published : February 18, 2026 at 7:27 AM IST
মৰাণ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজনৰ পাছত আন এজন বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিছে অসমলৈ । তৃতীয়বাৰলৈ অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নতুন নতুন ৰণ কৌশলেৰে আগবাঢ়িছে শাসকীয় দল বিজেপি ।
ইয়াৰ মাজতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ আহিব নীতিন নবীন ।
ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । তদুপৰি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে আন নেতাসকলে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ আগমনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰতে মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ আগমন বিজেপি দলৰ বাবে সাংগঠনিক আৰু ৰাজনৈতিক দুয়োটা দিশতে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথম তেওঁ অসমলৈ আহিব । মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জিলা সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখসকলৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।"
ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই আৰু কয়, "ৰাজ্যিক, জিলা আৰু মণ্ডল নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াই এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা , কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকিব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী দিনৰ ১.৪৫ বজাত ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব । বিয়লি জিলা পুথিভঁৰালত তেওঁ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । এই সভাত বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুত কৰা সংকল্প পত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।"
"ইয়াৰ পাছতে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি আৰু মাজুলী জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদকসকলৰ সৈতে সভাত মিলিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় দিনা তিনিচুকীয়া জিলাৰ গুইজানস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ সমাধিস্থলীত(মৈদাম) উপস্থিত হৈ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিৱেদন কৰাৰ লগতে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী চাহ বাগিচাৰ এটা বুথত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।" এইদৰে কয় ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই ।