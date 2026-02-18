ETV Bharat / politics

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নীতিন নবীনে ।

BJP's national president Nitin Nabin
আজি অসমত উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 7:27 AM IST

মৰাণ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজনৰ পাছত আন এজন বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিছে অসমলৈ । তৃতীয়বাৰলৈ অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নতুন নতুন ৰণ কৌশলেৰে আগবাঢ়িছে শাসকীয় দল বিজেপি ।

ইয়াৰ মাজতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ আহিব নীতিন নবীন ।

ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । তদুপৰি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ আগমন সন্দৰ্ভত সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে আন নেতাসকলে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰিছে ।

Preparation of BJP meeting in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ আগমনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰতে মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ আগমন বিজেপি দলৰ বাবে সাংগঠনিক আৰু ৰাজনৈতিক দুয়োটা দিশতে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথম তেওঁ অসমলৈ আহিব । মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জিলা সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখসকলৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।"

Preparation of BJP meeting in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই আৰু কয়, "ৰাজ্যিক, জিলা আৰু মণ্ডল নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াই এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা , কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকিব । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী দিনৰ ১.৪৫ বজাত ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব । বিয়লি জিলা পুথিভঁৰালত তেওঁ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । এই সভাত বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুত কৰা সংকল্প পত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।"

Preparation of BJP meeting in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

"ইয়াৰ পাছতে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি আৰু মাজুলী জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদকসকলৰ সৈতে সভাত মিলিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় দিনা তিনিচুকীয়া জিলাৰ গুইজানস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ সমাধিস্থলীত(মৈদাম) উপস্থিত হৈ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিৱেদন কৰাৰ লগতে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী চাহ বাগিচাৰ এটা বুথত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।" এইদৰে কয় ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই ।

