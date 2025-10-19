২৬ত বিজেপিৰ বহু বিধায়কে নাপাব প্ৰাৰ্থিত্ব : দলীয় সমীক্ষাত প্ৰথম স্থান পোৱা নেতাইহে পাব গুৰুত্ব, চাৰিটাকৈ সমীক্ষাত পাব লাগিব স্থান

ETV Bharat / politics

২৬ত বিজেপিৰ বহু বিধায়কে নাপাব প্ৰাৰ্থিত্ব : দলীয় সমীক্ষাত প্ৰথম স্থান পোৱা নেতাইহে পাব গুৰুত্ব, চাৰিটাকৈ সমীক্ষাত পাব লাগিব স্থান

জিলা সভাপতিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ আশা ক্ষীণ । প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাত কঠোৰ স্থিতি বিজেপিৰ ।

2026 Assembly elections
নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য (@himantabiswa X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025

গুৱাহাটী : আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকী আছে । সকলো ৰাজনৈতিক দলেই ইয়াৰ বাবে ক্ৰমাৎ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে ব্যাপক ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু এই সময়তে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু জনজাতিকৰণক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিয়ে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে বিজেপিক ।

এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দলটো । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে প্রস্তুত কৰিছে সুকীয়া ৰণ-কৌশল । সেই অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠান-বিৰোধী ঢৌত আক্ৰান্ত হোৱাৰ অশংকাত বিজেপিয়ে এইবাৰ প্রার্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

2026 Assembly elections
আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ শাসকীয় দল বিজেপিৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ (@himantabiswa X)

আনকি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱৰা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কৰো প্রার্থিত্ব কৰ্তন কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমানৰ জিলা সভাপতিসকলকো প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি একপ্ৰকাৰ প্ৰত্যক্ষ ইংগিত দিছে । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে বিধায়ক, জিলা সভাপতি আৰু মণ্ডলৰ সভাপতিসকলক দলৰ কাম-কাজত ২৪ ঘণ্টাই সময় দিয়াৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্রই সদৰী কৰা অনুসৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰণ-কৌশল প্ৰস্তুত কৰা বিজেপিয়ে বৰ্তমানৰ কুৰিগৰাকীৰো অধিক বিধায়কক এইবাৰ প্রার্থিত্ব নিদিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে বিধায়ক হোৱাৰ বাবে সমষ্টিত দীর্ঘদিন ধৰি কাম কৰি থকা কেইগৰাকী জিলা সভাপতিৰো আশাত চেঁচাপানী পৰিছে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি মুখপাত্রগৰাকীয়ে কয়, "কোনো ধৰণৰ চেকা নথকা আৰু দলীয় সমীক্ষাত প্ৰথম স্থানত থকা লোককহে প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

মন কৰিবলগীয়া কথা যে যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে যোৰহাট সদৰ সমষ্টিৰ পৰা প্রার্থিত্ব বিচাৰিছে । একেদৰে বিধায়ক হোৱাৰ আশাৰে বিজেপিত যোগদান কৰি গোৱালপাৰা জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক নাথেও পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক হোৱাৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

শিৱসাগৰৰ জিলা সভাপতি বিতুপন ৰায়দঙিয়া, ওদালগুৰিৰ জিলা সভাপতি সুনীল বসুমতাৰি, বঙাইগাঁৱৰ জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি ৰায়, দক্ষিণ কামৰূপৰ জিলা সভাপতি অঞ্জন গোস্বামী, তামুলপুৰৰ জিলা সভাপতি ভিক্টৰ দাস, ডিমা হাছাওৰ জিলা সভাপতি ধৃতি থাওছেনে নির্বাচন খেলাৰ মনেৰে নিজা নিজা সমষ্টিত কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।

2026 Assembly elections
অটল বিবাৰী বাজপেয়ী ভৱন (@himantabiswa X)

কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম-কাজ অব্যাহত ৰখাৰ পাছতো তেওঁলোকে এতিয়া প্রার্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি আহিছে । মুখপাত্রগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপিয়ে চাৰিটাকৈ সমীক্ষা চলোৱাৰ পাছতেহে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্রকাশ কৰিব। সমীক্ষাত যাৰ পাৰদৰ্শিতা ভাল হ'ব, তেওঁকহে প্রার্থিত্ব দিব । আনহাতে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়ে দলটোক অধিক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । বিটিচি নির্বাচনত দলটোৱে মাত্র পাঁচখন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । অথচ পূর্বতে বিটিচিত বিজেপিৰ ৯খন আসন আছিল ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে বিটিচিৰ ফলাফলে অনাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো বড়োলেণ্ডত গেৰুৱা দলটোক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ বাবে বিজেপিয়ে বিটিচিৰ শাসনভাৰ লাভ কৰা বি পি এফক এন ডি এত চামিল কৰিছে । যাতে বড়োলেণ্ডত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ থাকে ।

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত দেখা দিয়া পৰিস্থিতিক বিজেপি চৰকাৰে সঠিকভাৱে চম্ভালিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । যিমানে দিন গৈছে বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰূদ্ধে ন্যায় বিচৰা জুবিন অনুৰাগীৰ ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্ণ সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা চলাইছে বিৰোধীয়ে ।

ইফালে উজনিত ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণক লৈ ৰাজপথৰ সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ফলত পৰিস্থিতি বিজেপিৰ বাবে অনুৰূপ হৈ থকা নাই । চৰকাৰখনে জনগোষ্ঠীকেইটাৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিৰোধী দলবোৰে এক প্রতিষ্ঠান-বিৰোধী ঢৌ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে ।

এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্রতিজন মন্ত্রী-বিধায়ককে ভাল কাম নকৰিলে প্রার্থিত্ব লাভ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ লগতে জিলা সভাপতিসকলকো প্রার্থিত্বৰ দৌৰত নাথাকিবলৈ সকীয়াই দিছে । যাক লৈ এতিয়া একপ্ৰকাৰ প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে সকলো বিধায়কে পুনৰ টিকট লাভ কৰিব বুলি কোনো কথা নাই । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহু বিধায়কৰ স্থান নোহোৱা হৈছে । ফলত এইবাৰ বহু বিধায়কে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতকলৈ শংকিত হৈ আছে ।

UPCOMING 2026 ASSEMBLY ELECTIONS
ASSAM BJPS MLAS
ASSAM POLITICS
2026 ASSEMBLY ELECTIONS

