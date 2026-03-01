দেওশাল মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা; উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

দেওশাল মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা; উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
তৃণমূল পৰ্যায়ত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু চৰকাৰৰ সফলতা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ ।
Published : March 1, 2026 at 2:15 PM IST
গুৱাহাটী : শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা বিজেপিৰ ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ দেওবাৰে উপস্থিত হয় জাগীৰোডত । শনিবাৰে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা নদুৱাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাই জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱাৰ পিচত আজি দ্বিতীয় দিনা জাগীৰোডত এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে চলি থকা ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ৰ দ্বিতীয় দিনা সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰাজ্যজুৰি জনসাধাৰণৰ পৰা লাভ কৰা আপ্লুত সঁহাৰিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । জনসাধাৰণৰ ভোটদানক ‘অভূতপূৰ্ব’ বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই যাত্ৰাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰবল সমৰ্থন আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
আজি জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী জাগীৰোডৰ দেওশাল মন্দিৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰথম দিনাৰ সফল আয়োজন আৰু ব্যাপক সঁহাৰিৰ পিছত এতিয়া এই যাত্ৰা অধিক উৎসাহেৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে । আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যজুৰি জন সমৰ্থন সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে এই ৰাজ্যব্যাপী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “আমি আমাৰ ৰাইজৰ পৰা যি আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আছো তাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু কৃতজ্ঞ । জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ প্ৰতি সঁহাৰি আমাৰ আশাৰ বাহিৰত ।”
যাত্ৰাৰ সময়ত জে চি বিৰ প্ৰতীকী ব্যৱহাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ই ভূমি পুনৰুদ্ধাৰৰ অভিযানৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অবিৰত দায়বদ্ধতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পিছত উচ্ছেদৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ হ’ব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
"এই জে চি বি আমাৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বেদখলকাৰীৰ পৰা প্ৰায় ১.৫ লাখ বিঘা মাটি সফলতাৰে মুক্ত কৰিছো । নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি অতিৰিক্ত ৫ লাখ বিঘা মাটিত উচ্ছেদ কৰিম ।"- দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰে তেওঁ।
যাত্ৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ কি শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বনাঞ্চল আৰু জনজাতি বেল্ট অঞ্চলসমূহক অবৈধ দখলৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সংকল্পবদ্ধ হৈ আছে ।
“শক্তিশালী বাৰ্তাটো স্পষ্ট — আমি সকলো অবৈধ বেদখলকাৰীক বনাঞ্চলৰ ভূমি আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিম । আমি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰো,” তেওঁ জোৰ দি কয় ।
জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ পৰিসৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে এনে বৃহৎ সমাবেশৰ আশা কৰা হোৱা নাছিল । ‘যাত্ৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ সাক্ষী হৈছে । ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোক পথলৈ ওলাই আহিব বুলি মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে অসমৰ ৰাইজে আমাৰ চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ শলাগ লৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমাৱেশৰ সময়ত বহু ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ কাষ চাপিছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "সমাৱেশৰ সময়ত বহু লোকে মোক ধন্যবাদ জনাই আগবাঢ়ি আহিছিল — কোনোৱে স্বচ্ছ আৰু নিকা চৰকাৰী চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে, কোনোৱে নিজৰ মাটি ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে আৰু কোনোৱে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ক এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে, বিজেপি নেতৃত্বই ইয়াক ভোটাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন আৰু চৰকাৰৰ কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শনৰ মঞ্চ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত এই যাত্ৰাই বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি অতিক্ৰম কৰিব । মৰিগাঁও, নগাঁও, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়াকে আদি কৰি কেইবাটাও সমষ্টিত এই যাত্ৰাই বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । এই যাত্ৰা মূলতঃ এক ব্যাপক গণসংযোগ অভিযান । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৭০ৰ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি নেতাসকলে নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলত সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব ।
বিভিন্ন স্থানত সভা-সমিতি, পথসভা আৰু জনতাৰ সৈতে মতবিনিময়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । দলীয় সূত্ৰই জনোৱা অনুসাৰে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কেৱল ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী নহয়, ই হৈছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থন সংগ্ৰহৰ এক আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় , “ৰাজ্যৰ উন্নয়ন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অতি প্ৰয়োজনীয় ।” ইয়াৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত সংগঠন অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু চৰকাৰৰ সফলতা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়,"লাখ লাখ মানুহে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা চাৰিদুৱাৰলৈকে মুখ্য়মন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ আৰু সম্ভাষণ জনাবলৈ ৰৈ আছিল । অসমে এনেকুৱা দৃশ্য় আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলে, অভূতপূৰ্ব, আৰু বৃদ্ধি হ'ব ।"