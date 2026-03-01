ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ ৰাজপথলৈ আহিছে ৰাইজঃ দিলীপ শইকীয়া

চলিব ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ । ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক ।

জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী, দিলীপ শইকীয়া আৰু আন আন নেতাসকল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 8:51 AM IST

2 Min Read
তেজপুৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত শনিবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা নদুৱাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ আৰম্ভ হয় । জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা এই যাত্ৰাই অঞ্চলজুৰি ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু নিশা তেজপুৰৰ পৰা ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ বালিপৰালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।

বৰছলাৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছতে ঢেকীয়াজুলিত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । কাৱৈমাৰী, ঠেলামৰা, পিঠাখোৱা টোমুকি, বেছেৰীয়া ডিপোতা, মিছনৰছাৰিয়ালি, ভৰ্তক, মাজগাঁও, মুঢ়াতেতেলি, ত্ৰিবেণী চিভিল চাৰিয়ালি আদি স্থানত পথসভা অনুষ্ঠিত কৰে । সন্ধিয়া ৮:৩০ বজাত যাত্ৰা তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ সমীপত উপস্থিত হয় এই যাত্ৰা ।

তেজপুৰত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ঢেকীয়াজুলিৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কয় যে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেই এই যাত্ৰাৰ মূল শক্তি । বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে সম্ভৱ সকলো সহায় আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি আগন্তুক দিনত অধিক উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ পুনৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে । লগতে ভুলবশতঃ অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা কামসমূহ আগুৱাই নিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ আহ্বান জনায় ।

ইফালে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই জনাইছে যে ঢেকীয়াজুলি, বৰছলা আৰু তেজপুৰত দেখা গৈছে জনসমুদ্ৰৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিশ নির্দেশনাত অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে এই আশীৰ্বাদ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই কয়,"ৰাইজে স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিবলৈ ওলাই আহিছে । আমি দেখিছোঁ চাৰিওফালে ৰাইজৰ সাগৰ । মামাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছে । আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে সকলো ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে । সকলো ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বিজেপিৰ দলীয় পতাকা আৰু সমৰ্থকৰ ভিৰে বিভিন্ন স্থান উৎসৱমুখৰ হৈ পৰে । দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি, ঢেকীয়াজুলি, বৰছলা, তেজপুৰ, নদুৱাৰ আৰু ৰঙাপাৰা—এই পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰায় দহটা বিশেষ স্থানত ৰাইজৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে । পথসভা আৰু জনসমাগমত চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সংস্কাৰ আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ দৃষ্টিভংগী সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

