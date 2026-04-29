বিজেপিৰ চিপৰাং ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছক সহায় কৰিব : ৰিপুণ বৰা

অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব । মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ ।

মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন ৰিপুণ বৰাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 6:10 PM IST

মঙলদৈ : বিজেপিৰ চিপৰাং ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত অসমত ব্যাপক বিতৰ্ক চলি আছে । বিজেপিৰ ভিতৰচ'ৰাৰ এনে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কক বিৰোধীয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছে । ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

ৰিপুণ বৰাৰ মতে বিজেপিৰ চিপৰাং ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছ দলক সহায় কৰিব । বিজেপি এইবাৰ পৰাজিত হ'ব বুলি অনুমান কৰি দলৰ দুৰ্বলতা ঢাকিবলৈ দোষ চিপৰাঙলৈ ঠেলিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বৰছলা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । বুধবাৰে ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ এটা দলে ষ্ট্ৰং ৰূমটো পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি কয়, "দৰঙৰ ৩ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুটাত কংগ্ৰেছ বিজয়ী হোৱাতো নিশ্চিত । ছিপাঝাৰ আৰু সদৰ সমষ্টি মঙলদৈত কংগ্ৰেছ বিজয়ী হ'ব । দলগাঁও সমষ্টিত অৱশ্যে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ অলপ অসন্তুষ্টি আছিল । সেই সমষ্টিটোত যুঁজ হ'ব । কিন্তু এই দুটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব ।"

বৰছলা সমষ্টিত তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি ৰিপুণ বৰাই কয়, "মোৰ নিজৰ বৰছলা সমষ্টিত মই জিকিম । ৰাইজেও কৈছে । ব্যৱধানৰ কথাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম । কিন্তু এইটোৱেই ক'ব পাৰিম যে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম ।"

নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ কোনো সন্দেহ নাই আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন নেশ্ব'নেল চেনেল বিলাকেও ফ'কাচ কৰিছে । আজি অসমৰ এগজিট প'ল ওলাব, ইয়াৰ আগতেও এগজিট প'ল সত্য হোৱা নাই । কেতিয়াবা এগজিট প'ল শাসক পক্ষই মেনেজ কৰে । এগজিট প'লৰ ৰিজাল্ট যিয়েই নহওঁক কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

বিজেপিৰ চিপৰাং ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমাৰ কংগ্ৰেছত ক'তো চিপৰাং ৰাজনীতি নাই । যিমান এতিয়া চিপৰাং ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে বিজেপি আৰু এজিপিৰ নেতাইহে কৈছে । নেতাও নেতা বাঘা বাঘা নেতাসকলেই এই অভিযোগ আনিছে । ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছে । এইটোতে বুজা যায় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে যে আমাৰ ফলাফল কি হ'ব ! সেইকাৰণে নিজৰ দুৰ্বলতা ঢাকিবৰ কাৰণে দোষটো চিপৰাঙলৈ ঠেলিছে । বিজেপিৰ এই চিপৰাং ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছক সহায় কৰিব । আচলতে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো হৈছে অসমৰ ৰাইজ বনাম বিজেপি ।"

উল্লেখ্য যে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শনৰ সময়ত কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৰিপুণ বৰাক সংগ দিয়ে । মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰূমত দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ, মঙলদৈ আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ ইভিএমসমূহ ৰখা হৈছে । ৪ মে'ত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়তে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

