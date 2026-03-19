দিল্লীস্থ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠক

বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত জনাইছে যে বৈঠকত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বহুকেইটা বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় ।

BJP's Central Election Committee meeting
বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক (FB@HimantaBiswaSarma)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 8:44 AM IST

নিউজ ডেস্ক : প্ৰতি মুহূৰ্ততে দৃশ্যপটৰ সলনি, বিভিন্ন ভৱিষ্যদ্বাণী, জল্পনা-কল্পনা আৰু উদ্বিগ্নতাৰে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ বাবে । কিয়নো পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত বিজেপিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন এক জটিল সমীকৰণ হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ভূপেন বৰা আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ সমীকৰণত আউল লগাইছে । এফালে বিজেপিৰ একনিষ্ঠ নেতা-কৰ্মী, আনফালে ন-বিজেপি এই দুয়োটা দিশ সমতুল ৰাখিবৰ বাবে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত যথেষ্ট চিন্তা-চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।

তাৰ মাজতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক । অৱশ্যে প্ৰথমতে বুধবাৰে দিনৰ ভাগতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল আৰু দিনৰ ভাগতে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰি আছিল । কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে যেন এক নতুন অংক কৰিবলগা হয় বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰসকলে । যাৰবাবে এই বৈঠকৰ সময় দীঘলীয়া হয় । কিন্তু তথাপি সকলোৱে আশা কৰিছিল যে অন্ততঃ নিশাৰ ভাগলৈ হ'লেও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব । কিন্তু দীঘলীয়া আলোচনা আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চাৰ বাবে নিশা প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা নহ'ল যদিও জানিব পৰা মতে, এই কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় ।

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষকে ধৰি বহুকেইজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । আনহাতে, অসমৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । সূত্ৰ অনুসৰি, এই বৈঠকত পৰামৰ্শ দিয়া নামৰ তালিকাৰ ওপৰত ব্যাপক আলোচনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, আন এক সূত্ৰ মতে, এইবাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত বহু নতুন মুখে প্ৰাধান্য পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

আনহাতে, এই বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত জনাইছে যে বৈঠকত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বহুকেইটা বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় । অৱশ্যে বৈঠকত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ল নে নাই বা প্ৰাৰ্থী তালিকা কেতিয়া ঘোষণা হ'ব তেনে কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই । যাৰবাবে স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে বিজেপিৰ সমৰ্থক তথা প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত । সমানে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক মহলৰো কৌতুহল ।

লগতে পঢ়ক :ইউ পি পি এলৰ আৰু ৪ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা
লগতে পঢ়ক :প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ, তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাই ক'ব প্ৰতীকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা

