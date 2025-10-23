ETV Bharat / politics

একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি পূৰ্বতে কৰা মন্তব্য আমাৰ চকুত ভাহি উঠে: দিলীপ শইকীয়া

মঙলদৈত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি বিজেপিৰ সমদল । বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ অংশগ্ৰহণ ।

BJP justice rally in Mangaldoi
মঙলদৈত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি বিজেপিৰ সমদল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 7:26 PM IST

মঙলদৈ : "আজি এমাহ ধৰি প্ৰত্যেকগৰাকী জুবিনদাৰ অনুৰাগী দুখ-কষ্টত আছোঁ । আমি সকলোৱে জুবিনপ্ৰেমী । আমি সকলোৱে জুবিনদাৰ গান শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ । জুবিনদা আমাৰ মাজত নাই ভাবিব নোৱাৰোঁ । তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব । তাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই ব্যৱস্থা কৰিম ।" এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

মঙলদৈত দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় যাত্ৰা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে কয় অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।

মঙলদৈত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি বিজেপিৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম । এছ আই টিক আহ্বান জনাম । ন্যায়পালিকাক আহ্বান জনাম, এইক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় । দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাওক । জুবিনদা তথা অসমৰ ৰাইজে ন্যায় পাওক, এয়াই আমাৰ দাবী । সেইকাৰণে আমাৰ বিজেপি কাৰ্যকতাসকলে এইদৰে আহ্বান জনাইছোঁ ।"

আনহাতে, এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কয়, "আজি ৰাইজে আমাৰ এই সমদলত অংশ লৈছে । আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে শীঘ্ৰেই ন্যায় পাব লাগে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, ৰহস্যজনক মৃত্যুত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোন জড়িত, প্ৰত্যেকগৰাকীকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । শীঘ্ৰেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিব লাগে । এয়া আমাৰ সকলোৰে আহ্বান ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকতাৰ অন্তৰত দুখ, অসমৰ ৰাইজৰ অন্তৰত দুখ, সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছে । সকলোৱে তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হোৱাটো বিচাৰিছে । পানী নসৰকাকৈ তদন্ত বিচাৰিছে । সেইকাৰণে আমি সকলোৱে কৈছোঁ ন্যায় লাগে । আমিও জুবিন অনুৰাগী, ময়ো জুবিন অনুৰাগী ।"

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা প্ৰসংগত দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য, "ৰাজনৈতিকভাৱে একাংশ ৰাজনৈতিক দল, নেতা-কৰ্মীয়ে চৰকাৰখনক অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কুপন্থা অৱলম্বন কৰিছে । এক এজেণ্ডা লৈ জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি আনিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী কেনেকৈ পাৰ হ'ব সেই এজেণ্ডা তেওঁ লোকে ল'ব বিচাৰিছে । আমি বিজেপিয়ে জুবিনদাক ৰাজনৈতিকভাৱে টানি অনাটো বিচৰা নাই । তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি পূৰ্বতে কৰা মন্তব্য, অসহ্যকৰ মন্তব্যবিলাক আমাৰ চকুত ভাহি উঠে । এই কাৰণে আমি কওঁ জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয় ।"

তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ । চৰকাৰৰ যি উন্নয়নমুখী ধাৰা সেয়া অধিক শক্তিশালী হ'ব, অস্থিৰ কৰিব দিয়া নহ'ব ।"

উল্লেখ্য যে পশ্চিম মঙলদৈ কৃষ্টি সংঘ খেলপথাৰৰ পৰা সমদল আৰম্ভণিৰ আগমুহূৰ্তত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানৰ সভাত বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে । সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰি সেই সময়ত তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কোনো ভাল ব্যবস্থাই কৰা নাছিল বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশংসনীয় কাম কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ।

এই ন্যায় যাত্ৰাত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী নীলিমা দেৱী, মীন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, দৰং বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকা, এম চি এল এ দিগন্ত বৰুৱা, বিজেপি নেতা অশোক ভাৰ্গৱ উপস্থিত থাকে । এই ন্যায় সমদলত প্ৰায় ৭ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

