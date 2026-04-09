ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত বিজেপি কৰ্মীৰ কি কাম ? টিঙিৰিতুলা দেৱব্ৰত শইকীয়া

ভোট দিবলৈ গৈ খং উঠিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক’লে মহিলাক !

BJP workers inside polling stations in nazira sivasagar, Leader of the Opposition Debabrata Saikia reacts
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 10:55 AM IST

Updated : April 9, 2026 at 11:02 AM IST

হায়দৰাবাদ: ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰে শাৰী পাতিছে ভোট দিবলৈ ৷ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় কৰিব ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে ।

স্বচ্ছ, নিকা আৰু সুৰক্ষিত নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও আজি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পাচতে ব্যাপক খেলিমেলি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ ৯৭ নং নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১১৩ নং ই এন ডি ডাক বাংলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ এগৰাকী BLA ৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযাগ তোলে শইকীয়াই ৷

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিজেপি কৰ্মী; সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখতে ক্ষোভ প্ৰকাশ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই অভিযোগ তোলা অনুসৰি শিমলুগুৰি টাউনৰ ই এন ডি ডাক বাংলোৰ কোঠা নং ১ ত শইকীয়াই ভোটদান কৰিবলৈ যাওঁতে কোঠাটোৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক আচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে শইকীয়াই মহিলাগৰাকীৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন প্ৰত্যক্ষ কৰি তাত বিজেপি দলৰ চিহ্ন দেখিবলৈ পাই মহিলাগৰাকী যে বিজেপি কৰ্মী সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত হয় ৷

শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি শইকীয়াই কয়, " এইখন লৈ তেওঁ কেনেদৰে ইয়াত থাকিব পাৰে ? এইটো নিয়ম যদি সমগ্ৰ অসমতে কৰিবলৈ হয়; সকলো প্ৰভাৱাম্বিত হ’ব ইয়়াৰ পৰা ৷ এয়া উচিত নহয় ৷ এই এনেকুৱা কামবিলাক কৰিয়েই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ ভোটৰ ওপৰত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ৷"

নিজকে BLA বুলি পৰিচয় দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, " মই মহিলাগৰাকীক ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ অহা-যোৱা কৰি থকা দেখি সুধিছিলো আপুনি কোন হয় ? তেতিয়া তেওঁ নিজকে এগৰাকী BLO বুলি মোক জনাইছিল ৷ BLO গৰাকী আচলতে চৰকাৰী ৷ তেওঁ ভিতৰত থাকিব লাগে ৷ এতিয়া মই দেখা পাইছো তেওঁৰ প্ৰমাণ পত্ৰখনত পদুম ফুলৰ চিহ্ন ৷ আমাৰ দলৰো BLA আছে ৷ মই কিন্তু তেওঁলোকক সংবিধানৰ নিয়ম উলংঘা কৰি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাই ৷"

সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা বুলি শইকীয়াই উল্লেখ কৰাৰ লগতে সাংবিধানিক নীতি-নিয়ম উলংঘা নকৰিবলৈ আৰু তৎকালে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ত্যাগ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখতে মহিলাগৰাকীক অনুৰোধ জনায় ৷

উল্লেখ্য যে, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত আন কেবাগৰাকীও বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক আচৰণৰ কথা শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷

Last Updated : April 9, 2026 at 11:02 AM IST

