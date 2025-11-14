বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱ

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱ
শ্ৰীভূমিৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখা গৈছে ।
Published : November 14, 2025 at 6:17 PM IST
শ্ৰীভূমি : বিহাৰত পুনৰ বৃহৎ জয় এন ডি এৰ । ২০০ৰো অধিক আসনত আগবাঢ়ি আছে এন ডি এ । এনে পৰিস্থিতিত ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিজয় উৎসৱ আৰম্ভ কৰিছে । বিহাৰৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপি সমৰ্থকসকলে ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেই বিজয় উদযাপন কৰিছে । অসমৰো বিজেপি কাৰ্যালয়সমূহত বিজেপি নেতা-সমৰ্থকসকলে বিজয় উল্লাস কৰা দেখা গৈছে ।
শ্ৰীভূমি জিলাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত ফটকা ফুটাই সমৰ্থকসকলে আগতীয়া বিজয় উদযাপন কৰিছে । আৱতৰীয়া দীপাৱলী দেখা গৈছে বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত । য'ত বিজেপি সমৰ্থকসকলক সংগ দিছে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল আৰু ৰাতাবাৰীৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰে । এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাই বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে পৰিৱেশ । সকলোৱে এটাই দাবী কৰিছে যে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এক ইংগিত হ'ব আৰু অসমতো পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আহিব ।
বিজয় উদযাপনত অংশ লৈ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয়, "বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত গোটেই বিৰোধী দল ধূলিস্যাৎ হৈছে । আপোনালোকে দেখিব যে জাত-পাতৰ ৰাজনীতি এতিয়া নাই । এতিয়া ৰাজনীতি হৈছে সমগ্ৰ উন্নয়নৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত কাম চলি আছে উন্নয়নৰ । জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ কাম হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে বাবে বিহাৰৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে । বিজেপিৰ চৰকাৰ থাকিলে বিহাৰৰ উন্নয়ন হ'ব, শান্তি সম্প্ৰীতি থাকিব আৰু প্ৰগতি হ'ব, বিহাৰৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত থাকিব । ভোটগণনা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব ২০০ প্লাছ এন ডি এৰ আসন থাকিব । তাৰ কাৰণে বিহাৰৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অভিনন্দন জনাইছো । তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে অপশক্তিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে । এই জয় বিহাৰৰ ৰাইজৰ জয় । ভোটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব পাৰিব ।"
ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধী য'ত গৈছে তাতেই হাৰিছে । মই ফেচবুকত লিখিছো, এতিয়ালৈ ৰাহুল গান্ধী য'ত য'ত গৈছিলে তেওঁলোকে ৯৫ টা নিৰ্বাচন হাৰিছে । আৰু ৫ টা আছে । ১০০ অতিক্ৰম কৰিব তেওঁলোকৰ । ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ টীমক বিহাৰৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে । বেলেগ দলৰ ওপৰত আস্থা নাই, এন ডি এৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে । বিহাৰৰ নিৰ্বাচন আগন্তুক অসম বা পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনৰ ইংগিত । অসমত ৯৫ প্লাছ ছীট লৈ আকৌ বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব । আকৌ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।"
ইফালে বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত যিধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে স্বাধীনতাৰ পিছত এনে উন্নয়ন হোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই উন্নয়নৰ জোৱাৰ আমাৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিতো পৰিছে ।"