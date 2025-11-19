ETV Bharat / politics

১২২ দিনে অন্ন গ্ৰহণ কৰা নাই এজন ব্যক্তিয়ে; কোন তেওঁ আৰু কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই অন্ন ?

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্ন ত্যাগ কৰিছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নামৰ বিজেপিৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীজনে ।

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্ন ত্যাগ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 7:50 PM IST

যোৰহাট : অসমৰ সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰি দেশৰ লগতে বিদেশতো মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা আছে । অসমত আছে তেওঁৰ লক্ষাধিক সমৰ্থক তথা অনুৰাগী । তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠান আৰু কাৰ্যসূচীসমূহত হোৱা জনসমাগমৰ পৰাই এই কথাটো সহজে অনুমান কৰিব পাৰি ।

আনহাতে, তেওঁক ভালপোৱা কিছু ব্যতিক্ৰমী অনুৰাগীও এইখন অসমতে আছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম যোৰহাটৰ মালৌপথাৰ অঞ্চলৰ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন লোক । যিয়ে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে কৰা এক কামে তেওঁক এতিয়া চৰ্চালৈ আনিছে । কাৰণ ২০২৬ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্ন ত্যাগ কৰিছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নামৰ বিজেপিৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীজনে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসনৰ দায়িত্বত বিচাৰি আৰু তেওঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰতিদিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে ।

আগষ্ট মাহত নিজা ঘৰত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰি মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে অন্ন ত্যাগ কৰা কৰা কথা ঘোষণা কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ অন্ন গ্ৰহণ নকৰা আজি ১২২টা দিনত ভৰি দিলে । ২০২৬ চনত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতহে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব অন্ন তথা ব্ৰত ভাঙিব ।

এই সন্দৰ্ভত মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমখনক এক নতুন দিগন্তলৈ ৰূপায়ণ কৰাইছে আৰু অসমক দেশৰ ৫ খন ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আছে । নিৱনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটকা নোহোৱাকৈ চাকৰি প্ৰদান কৰিছে । ফলত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হাঁহি বিৰিঙিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এনেবোৰ কাৰকে মোক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে । সেয়েহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিষ্ঠিত নোহোৱা পৰ্যন্ত মই অন্ন ত্যাগ কৰিছোঁ । মই অন্ন ত্যাগ কৰা আজি ১২২টা দিন হ'ল । যেতিয়া তেওঁ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেতিয়াহে মই অন্ন গ্ৰহণ কৰিম । মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে অন্ন গ্ৰহণ কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছোঁ । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আৰু তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কামনা কৰি পুৱা-গধূলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে তীৰ্থভূমি বৰভেটিৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নামঘৰ-মন্দিৰত শৰাই দিছোঁ আৰু দি যাম ।"

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবেশীয়ে কয়, "যোৰহাট মালৌপথাৰ অঞ্চলৰ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নামৰ লোকজনে অন্নত্যাগ কৰিছে । কাৰণ ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁ এই সংকল্প লৈছে । তেওঁ অন্নত্যাগ কৰা আজি ১২২টা দিন হ'ল । তেওঁৰ এই কাৰ্যক আমাৰ মালৌপথাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।"

