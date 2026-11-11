ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰ নিৰ্বাচন : ৭৭ খন আসনত বিনাপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিৰ জয়লাভ
২৭ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৩ ডিচেম্বৰত ভোটগণনা ।
Published : November 11, 2026 at 3:31 PM IST
আগৰতলা : ২৭ নৱেম্বৰত ত্ৰিপুৰাত পৌৰ নিগমকে ধৰি ৰাজ্যৰ ২১খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । পিছে এই নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই পাঁচখন পৌৰসভাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিয়ে ৭৭খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আৰু পৰীক্ষাৰ পিছত বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ৭৭খন আসন লাভ কৰে । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে এই তথ্য সদৰী কৰিছে । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে পাঁচখন পৌৰসভাৰ যি ৭৭খন আসনত জয়লাভ কৰিছে সেই সমিতিসমূহ হৈছে- মোহনপুৰ, কমলপুৰ, জিৰাণিয়া, ৰাণীবজাৰ আৰু শান্তিবজাৰ ।
উল্লেখ্য যে আগৰতলা পৌৰ নিগমকে ধৰি ৰাজ্যৰ ২১খন পৌৰসভাৰ ৩৪৫খন আসনত নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ৭ নৱেম্বৰত অন্ত পৰে । বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ৭৭খন আসন লাভ কৰাৰ পিছত ২৬৮খন আসনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ, চিপিআই (এম) আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত পি কে চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে স্থানীয় পৌৰসভাসমূহৰ ২৬৮খন আসনৰ বাবে ৮১০গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । অহা ২৭ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে অহা ৩ ডিচেম্বৰত ভোটগণনাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলিও ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৩৪২ গৰাকী । আনহাতে চিপিআই (এম)ৰ ২১৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২০১ গৰাকী ।
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু কয়- "ৰাজ্যখনত এনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই । ভাবুকিৰে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ পিছত আমি ধলাই জিলা দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিলো । প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদনত আম্বাছাত বা ধলাই জিলাৰ আন ঠাইত এনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা নাই ।"
এই নিৰ্বাচনত ভয়-ভাবুকিৰে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি চিপিআই (এম)ৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে দাবী কৰে । যোৱা মঙলবাৰে আম্বাছাত থকা দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ লগতে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল বুলি ৰাজ্যিক সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
লগতে পঢ়ক:নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বাছ : তিনিজনৰ মৃত্যু, ১৮ জন আহত
কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে বৃহৎ সকাহ ! ১০০০ৰো অধিক কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস