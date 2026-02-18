আগন্তুক নিৰ্বাচনত অধিক আসনেৰে বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব: আশাবাদী সাংসদ কণাদ পুৰকায়স্থ

আগন্তুক নিৰ্বাচনত অধিক আসনেৰে বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব: আশাবাদী সাংসদ কণাদ পুৰকায়স্থ
কণাদ পুৰকায়স্থই কয়, ৰাজ্যৰ পৰা নিঃশেষ হ’ব কংগ্ৰেছ । বিজেপিয়ে হাফলং সমষ্টিত বিপুল ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলিও আশাবাদী ।
হাফলং : ৰাজ্যত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অধিক আসন লৈ পুনৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কণাদ পুৰকায়স্থ । দলীয় কামৰ বাবে মঙলবাৰে দিনজোৰা ভ্ৰমণসূচীৰে হাফলঙত উপস্থিত হয় সাংসদ কণাদ পুৰাকয়স্থ ।
হাফলং চহৰত থকা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অতিথিশালাত সংবাদ মাধ্যমক সাংসদ কণাদ পুৰকায়স্থই কয়, "বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে অধিক আসন লাভ কৰি ৰাজ্যত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব । ৰাজ্যৰ পৰা নিঃশেষ হ’ব কংগ্ৰেছ । মই আশাবাদী বিজেপিয়ে হাফলং সমষ্টিত বিপুল ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব ।"
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত দলীয় নেতাসকলে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আলোচনা কৰে । অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিষয়টো লৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় ।"
কণাদ পুৰকায়স্থই কয় যে মঙলবাৰ তেওঁ কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৫ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ডিমা হাছাও জিলাত উপস্থিত হৈ হাফলং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে ।
বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে হাফলং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰে বুলি মন্তব্য কৰি কয়, "বিজেপি দলে সদায় লোকতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে । এই হিচাবত চৰকাৰ আৰু সংগঠনক আগত ৰাখি দল চলে আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সকলো কৰ্মকৰ্তাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় ।"
কণাদ পুৰকায়স্থই কয়, "বিজেপি দলৰ এটা পদ্ধতি আৰু পৰিধি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো পদ্ধতি মানি, সকলো পৰিধি বিবেচনা কৰি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । আজি ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰদান কৰি কয় দলীয় নেতৃত্বই যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিয়ে সেয়া মানি ল'ব । আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে আশ্বস্ত কৰে ।"
উল্লেখ্য যে ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ হাফলং জনজাতি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একাধিক নাম এতিয়া চৰ্চাত আছে । প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত যিসকলৰ নাম চৰ্চাত আছে সেইসকলৰ মাজত আছে হাফলং সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ধৃতি থাওচেন, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পাৰ্বত্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নিৰঞ্জন হোজাই, প্ৰবিতা জহৰি, পৰিষদ সদস্য ৰূপালী লাংথাচা আৰু পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য কুলেন্দ্র দাওলাগাপু ।