সৰ্ববৃহৎ জনাদেশেৰ অসমত পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব : গৃহমন্ত্ৰী

গুৱাহাটীত বিজেপিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহত গৃহমন্ত্ৰীয়ে আত্মবিশ্বাস দেখুৱালে যে অসমত পুনৰ বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব ।

Amit Shah
সৰ্ববৃহৎ জনাদেশেৰে অসমত পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব : গৃহ মন্ত্ৰী
By PTI

Published : March 15, 2026 at 5:37 PM IST

গুৱাহাটী : "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে 'এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ জনাদেশ'ৰ সৈতে অসমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ।" গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই মন্তব্য কৰে । প্ৰতিজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতৰ বাহিৰলৈ খেদি পঠিওৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক পুনৰ এবাৰ বিজেপিৰ পক্ষে জনাদেশৰ আহ্বান জনায় ।

বিজেপিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আশ্ৰয় দিছিল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনকে চিনাক্ত কৰি দেশৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ।" নিৰ্বাচন আয়োগে একাংশ ৰাজ্যত ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰ চলাইছিল যদিও কংগ্ৰেছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশক বৈধ, আনুষ্ঠানিক আৰু স্বাভাৱিক কৰিলে কিন্তু বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব । ৰাহুল বাবু (ৰাহুল গান্ধী) নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে কেৱল তেওঁলোকৰ (অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ) নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱাই নহয়, তেওঁলোকক খেদিও পঠিওৱা হ'ব ।"

অমিত শ্বাহে অভিযোগ কৰে, "কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত অসম 'হিংসাৰ বাবে পৰিচিত' আছিল আৰু বহু যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল । কংগ্ৰেছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে একোৱেই কৰা নাছিল । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নেতাসকলে নিজৰ পৰিয়ালৰ হিতৰ কথাহে চিন্তা কৰিছিল ।"

শ্বাহে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে 'দুৰ্নীতি, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰচাৰ আৰু নিজৰ সন্তানৰ স্বাৰ্থৰ নামত মেৰুকৰণ'ত বিশ্বাস কৰে । অমিত শ্বাহৰ মতে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ গুৰুত্ব হৈছে 'উন্নয়ন, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱা আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ সন্তানৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হোৱা নিশ্চিত কৰা' ।

