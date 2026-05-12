২০৩১ তো অসমত হ’ব এনডিএৰ চৰকাৰ, শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে পুৱা ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৰাজ্যখনত এনডিএ চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ১৫ বছৰৰ বাবে অসমত এনডিএৰ চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি কয় ৷

ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (ANI)
Published : May 12, 2026 at 10:40 AM IST

গুৱাহাটী: পুনৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনলৈ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷ ২০১৬ চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত কিছুদিনৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ পাছত অসম বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সেই আসন ত্যাগ কৰে ৷ ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে তেওঁ ৷ কিন্তু এইবাৰ পুনৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দাসক ৷

সোমবাৰে নিশা এক পোষ্টযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ সৈতে শপত ল’বলগীয়া মন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ সেই পোষ্টতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে ৷

এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত দাসে অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা হোৱাত নিজকে "সৌভাগ্যৱান" বুলি স্বীকাৰ কৰে । ৰাজ্যত এনডিএ চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালক লৈ আনন্দ আৰু গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাইজে “অসমক আৰু অধিক উন্নত” কৰিবলৈ ড৹ শৰ্মাক জয়ী কৰাইছে ।

দাসে কয়, ‘‘অসমৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন । অসমক আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ অসমত প্ৰায় ২০ জন মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল ৷ ২০৩১ চনতো বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ ১৫ বছৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । মই অতি সৌভাগ্যৱান ।’’

ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে "শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধি"ৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লয় । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদত অসমে উন্নয়নৰ দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, কিয়নো এনডিএ চৰকাৰে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত একেৰাহে তৃতীয় কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ‘‘মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদে অসমৰ সকলোৰে জীৱন আলোকিত কৰি শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ নতুন পথ মুকলি কৰক ।’’

