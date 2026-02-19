ETV Bharat / politics

অসমত পুনৰ ফুলিব পদুম : আশাবাদী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগিচাত সময় কটাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে । অসমত পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী ।

BJP National President Nitin Nabin
ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন নীতিন নবীনৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ আহিছে নীতিন নবীন । অসমৰ চাহ নগৰী হিচাপে জনাজাত ডিব্ৰুগড়ত দুদিন অতিবাহিত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে, "অসমত পুনৰ পদুম ফুলিব ।" বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উজনিত যাতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সুযোগ লাভ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব । বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে আদৰণি জনোৱা হয় ।‌ ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ।

অসমত পুনৰ পদুম ফুলিব : ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে জিলা পুথিভঁৰালত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুত কৰা সংকল্প পত্ৰক লৈ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে মতবিনিময় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ জিলা সভাপতি, সম্পাদকৰ সৈতে সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ।

পুৱাই চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন নীতিন নবীনৰ

অসমৰ চাহে ইতিমধ্যে ২০০ বছৰীয়া ইতিহাস গৰকিছে । অসমৰ চাহক লৈ প্ৰতিজন অসমীয়াই বিশ্বৰ আগত গৌৰৱবোধ কৰি আহিছে । ডিঙিত অসমীয়া গামোচা লৈ এটি কলি দুটি পাতৰ সুবাস লোৱা দেখা গ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক । চাবুৱাৰ খাৰজান চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰি চাহ উৎপাদন সম্পৰ্কে কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । ‌এই সময়চোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ সৈতে দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক ।

BJP National President Nitin Nabin
ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন নীতিন নবীনৰ (ETV Bharat)

মনোহাৰী বাগানত বুথ সভাত অংশ

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উজনি অসমলৈ অহা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱ-নিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বুথ সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । ডিব্ৰুগড়ূ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২৩১ নং মনোহাৰী বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুথ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত বুথ বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰে ।

BJP National President Nitin Nabin
ডিব্ৰুগড় বুথ সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ (ETV Bharat)

সভাপতি নীতিন নবীনে অংশগ্ৰহণ কৰা বুথ সমিতিৰ বৈঠকত ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰামেশ্বৰ তেলী, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিনোদ হাজৰিকা, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাকে ধৰি বিজেপিৰ দলীয় নেতা-কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে ।

BJP National President Nitin Nabin
ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন নীতিন নবীনৰ (ETV Bharat)

সংবাদ মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "আজি অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ সাক্ষী হোৱাৰ সুযোগ পালোঁ । মই স্বীকাৰ কৰোঁ যে অসমৰ সংস্কৃতিয়ে অসমবাসীৰ প্ৰভুত্বক প্ৰদৰ্শন কৰে ।‌ অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়ালৈ আহি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । ইয়াত ৰাইজৰ যি শক্তি দেখিছোঁ তাৰ পৰাই বুজিব পাৰিছোঁ অসমত আকৌ পদুম ফুলিব আৰু বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে ।"

লগতে পঢ়ক :

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়ত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন

TAGGED:

BJP NATIONAL PRESIDENT
NITIN NABIN
DIBRUGARH
ইটিভি ভাৰত অসম
NITIN NABIN ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.