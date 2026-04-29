বিজেপি ৫০ খন আসনৰো তললৈ নামিব : অভিষেক বেনাৰ্জী
বিজেপিয়ে ২০০ খন আসন দাবী কৰিছে যদিও ৫০ খন আসনো নাপাব বুলি উভতি ধৰিলে টিএমচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে ।
By ANI
Published : April 29, 2026 at 10:27 AM IST
কলকাতা : পুৱাৰে পৰা পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অভিলেখৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়তো প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটাৰৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । তাৰ মাজতে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে ভোটদান কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিজয়ৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিলে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বেনাৰ্জীয়ে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰ ইনষ্টিটিউটৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে । টিএমচিৰ জয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কয় যে বিজেপি ৫০ খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব ।
টিএমচিৰ সাংসদগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "তেওঁলোকে ২০২১ চনতো তেনেকৈয়ে কৈছিল । আপোনালোকে গৈ তেওঁলোকক সুধিব । আপোনালোকে কৈছিল যে প্ৰতিবাৰেই বিজেপিৰ বাবে ক্লিন ছুইপ হ'ব । কিন্তু যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিছে তেতিয়াই এই আসনৰ সংখ্যা বিপৰীতমুখী হৈছে । গতিকে বিজেপিৰ নেতাসকলক প্ৰতিবাৰেই যি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰে সেয়া টিএমচিৰ পক্ষলৈ ঘূৰি আহে । অমিত শ্বাহে ২০২১ চনত ২০০ আসন লাভ কৰিব বুলি কৈছিল যদিও টিএমচিয়ে ২০০ আসন অতিক্ৰম কৰিলে । লোকসভাত বংগত ৩০ খন আসন পাব বুলি কৈছিল আৰু টিএমচিয়ে ২৯ খন আসন লাভ কৰে । এইবাৰ তেওঁলোকে ১৭৭ বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড অনুসৰি তেওঁলোক ৫০ৰ তললৈ নামি যাব ।"
অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধেও নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "ভোটগ্ৰহণ মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে । সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে অপেক্ষা কৰা উচিত । নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষকৰ হাতপুথিত থকা নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰিছে । উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু দিল্লীত ৰাজনৈতিক মালিকৰ অধীন এই কাম কৰিছে । এইবোৰৰ কোনো এটা কৌশলেই কাম নকৰে । টিএমচিয়ে অধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে উভতি আহিব । আমি নিৰ্বাচন আয়োগলৈ লিখিছোঁ; এতিয়া কাম কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ।"
পশ্চিমবংগৰ ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি অতি উল্লেখযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কাৰণ সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু বিৰোধী দলপতি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ।
২০২১ চনৰ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত নন্দিগ্ৰামৰ পৰাও অধিকাৰীয়ে মমতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । য'ত তেওঁ ১৯৫৬ টা ভোটত জয়ী হৈছিল । পিছত ভবানীপুৰ আসনৰ পৰা বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত উপ নিৰ্বাচনত মমতা বেনাৰ্জীয়ে সেই আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক :
‘বাহিৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিজেপিৰ কথা মতে কাম কৰিছে’ : নিৰ্বাচন আয়োগক কঠোৰ সমালোচনা মমতাৰ