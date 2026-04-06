ষড়যন্ত্ৰ, মিছা অভিযোগৰ বাবে জেললৈ যাবলৈ সাজু থাকক পৱন খেড়া : দিলীপ শইকীয়া

ষড়যন্ত্ৰ, মিছা অভিযোগৰ বাবে জেললৈ যাবলৈ সাজু থাকক পৱন খেড়া : দিলীপ শইকীয়া
"আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰি জিকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানত থাকিব ডিমৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাস ৷" বিজেপি সভাপতিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ৷
Published : April 6, 2026 at 1:57 PM IST
ডিমৰীয়া: পৱন খেড়া জেললৈ যাবলৈ সাজু হৈ থাকক ৷ কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডক ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে বুলি ডিমৰীয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভপতি দিলীপ শইকীয়া ৷
দেওবাৰে নিশা ডিমৰীয়াত এনডিএ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি শইকীয়াৰ ৷
কংগ্ৰেছে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত সভাপতি শইকীয়াই কয়,"পৱন খেড়াৰ অভিযোগে কংগ্ৰেছৰ ঠেক মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ যি অভিযোগ আনিছে তাৰ কোনো তথ্য বা প্ৰমাণ নাই ৷ তেওঁলোকে গভীৰ চক্ৰান্ত, ষড়যন্ত্ৰ, ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ বাদে একো নাই ৷ তেওঁক কেৱল আবোল-তাবোল বকিবলৈহে লাইচেন্স দিয়া হৈছে ৷ গতিকে মিছা অভিযোগৰ বাবে পৱন খেড়া জেলৰ ভাত খাবলৈ সাজু থাকক ৷ ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনৰ পৰা কংগ্ৰেছে পলায়ন কৰিছে ৷ তেওঁৰ উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই ভবা নাছিলো যদিও ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত উত্তৰ দিলো ৷"
আনহাতে জালুকবাৰী সমষ্টি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি শইকীয়াই কয়,"অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দ্বিতীয়-তৃতীয়তে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ দাস থাকিব ৷ অসমৰ ৰাইজে এনডিএ ৰ পক্ষত ভোট দিব ৷"
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এনডিএ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন ঠাইত সমস্যা বেলেগ ৷ সেয়ে সমস্যা অনুসৰি আগন্তুক সময়ত সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰীকাই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে নিজে দায়িত্ব লৈছে ৷"
