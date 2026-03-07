এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসমীয়া ৰাইজৰ ইমান মৰম, ২০২৬ত বিজেপিৰ নিশ্চিত চৰকাৰঃ দিলীপ শইকীয়া

এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসমীয়া ৰাইজৰ ইমান মৰম, ২০২৬ত বিজেপিৰ নিশ্চিত চৰকাৰঃ দিলীপ শইকীয়া
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা । এই যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ, মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ ।
Published : March 7, 2026 at 6:44 PM IST
সৰুপথাৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপি দলৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ই ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । যাৰ বাবে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিও নিশ্চিত যে এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে আহিব । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ।
গোলাঘাট জিলাৰ ৪ টাকৈ সমষ্টিক সামৰি আয়োজন কৰা জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশ লৈ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ইমান মানুহৰ মৰম থাকিব পাৰে, ইমান শ্ৰদ্ধা-বিশ্বাস থাকিব পাৰে, এইটো আমি ভাৱিবলৈও কঠিন এটা বিষয় । গতিকে অত্যন্ত জনপ্ৰিয়, কৰ্মদক্ষ আৰু ভৱিষ্যৎ দ্ৰষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আই অসমীৰ সেৱক হিচাপে তেখেতে ৫ টা বছৰ ৰাজ্যখনৰ উত্তৰণৰ বাবে যিধৰণে কষ্ট কৰিছে, কাম কৰিছে নিশ্চিতভাৱে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ অসমত 'মামা'ৰ প্ৰতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস পূৰ্বতকৈ বহুত বৃদ্ধি পাব । বৃহৎ বিজয়েৰে নিশ্চিতভাৱে আমি এখন বিজেপি নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।"
ইফালে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, "বিৰোধীৰ মিত্ৰতা মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ- এইটো এটা অপ্ৰাকৃতিক মিত্ৰতা । যাৰ ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক লৈ কোনো এজেণ্ডা নাই, কেৱল এটাই এজেণ্ডা- বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে । যদি আমি ভাবিলোঁহেঁতেন যে বিজেপিতকৈ তেওঁলোকে এখোজ আগত গৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয়মূলৰ মানুহৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কিবা বিশেষ পৰিকল্পনা লৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে । কিন্তু এনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা, এনেকুৱা কোনো সংকেত, এনেকুৱা কোনো চিন্তা-দৰ্শন তেওঁলোকৰ নাই । কেৱল বিজেপিক শাসনৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে । গতিকে এনেকৈ ৰাজনীতি নহয় । এনেকৈ মানুহে এই নেতাসমূহক বা তেওঁলোকৰ কথা-বতৰাবোৰ ভাল নাপায় । গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা যি হয় এইটো আমাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা বা কোনো আমনিৰ কাম নহয় । আমি এটা কথাই কৈ আছোঁ ৰাইজক যে ৰাইজৰ হৈ, ৰাইজৰ হকে অসমৰ অসমীয়াৰ আৱেগ-অনুভৱৰ লগত বিজেপি সদায় আছিল, সদায় আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকো থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত শনিবাৰে বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ ষষ্ঠটো দিন । গোলাঘাট জিলাৰ ৪ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সামৰি ল'ব । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । বৰপথাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশাল ৰেলীৰে ৰাওনা হয় বৰপথাৰ নগৰলৈ । তাৰ পিছতেই আশীৰ্বাদ বুটলি গেলাবিল অভিমুখে ৰাওনা হয় ।
যাত্ৰা পথত বৰপথাৰ নগৰ, হেজাৰী জালজৰি শিৱ মন্দিৰ, লাভলীনা বৰগোঁহাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, ৰেংমা বাগান তিনিআলি আৰু গেলাবিল চাৰিআলিত জনতাৰ আশিস লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । গোলাঘাটৰ পিছতেই ক্ৰমান্বয়ে খুমটাই আৰু দেৰগাওঁ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিব ।
সৰুপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দলৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সৈতে কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে । ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও উপস্থিত থাকে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ।
