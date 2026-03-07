ETV Bharat / politics

এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসমীয়া ৰাইজৰ ইমান মৰম, ২০২৬ত বিজেপিৰ নিশ্চিত চৰকাৰঃ দিলীপ শইকীয়া

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা । এই যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ, মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ ।

BJP Jana Ashirwad Yatra
গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
সৰুপথাৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপি দলৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ই ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । যাৰ বাবে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিও নিশ্চিত যে এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে আহিব । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ।

গোলাঘাট জিলাৰ ৪ টাকৈ সমষ্টিক সামৰি আয়োজন কৰা জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশ লৈ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ইমান মানুহৰ মৰম থাকিব পাৰে, ইমান শ্ৰদ্ধা-বিশ্বাস থাকিব পাৰে, এইটো আমি ভাৱিবলৈও কঠিন এটা বিষয় । গতিকে অত্যন্ত জনপ্ৰিয়, কৰ্মদক্ষ আৰু ভৱিষ্যৎ দ্ৰষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আই অসমীৰ সেৱক হিচাপে তেখেতে ৫ টা বছৰ ৰাজ্যখনৰ উত্তৰণৰ বাবে যিধৰণে কষ্ট কৰিছে, কাম কৰিছে নিশ্চিতভাৱে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ অসমত 'মামা'ৰ প্ৰতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস পূৰ্বতকৈ বহুত বৃদ্ধি পাব । বৃহৎ বিজয়েৰে নিশ্চিতভাৱে আমি এখন বিজেপি নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)

ইফালে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, "বিৰোধীৰ মিত্ৰতা মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ- এইটো এটা অপ্ৰাকৃতিক মিত্ৰতা । যাৰ ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক লৈ কোনো এজেণ্ডা নাই, কেৱল এটাই এজেণ্ডা- বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে । যদি আমি ভাবিলোঁহেঁতেন যে বিজেপিতকৈ তেওঁলোকে এখোজ আগত গৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয়মূলৰ মানুহৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কিবা বিশেষ পৰিকল্পনা লৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে । কিন্তু এনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা, এনেকুৱা কোনো সংকেত, এনেকুৱা কোনো চিন্তা-দৰ্শন তেওঁলোকৰ নাই । কেৱল বিজেপিক শাসনৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে । গতিকে এনেকৈ ৰাজনীতি নহয় । এনেকৈ মানুহে এই নেতাসমূহক বা তেওঁলোকৰ কথা-বতৰাবোৰ ভাল নাপায় । গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা যি হয় এইটো আমাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা বা কোনো আমনিৰ কাম নহয় । আমি এটা কথাই কৈ আছোঁ ৰাইজক যে ৰাইজৰ হৈ, ৰাইজৰ হকে অসমৰ অসমীয়াৰ আৱেগ-অনুভৱৰ লগত বিজেপি সদায় আছিল, সদায় আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকো থাকিব ।"

BJP Jana Ashirwad Yatra
গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat)
BJP Jana Ashirwad Yatra
গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত শনিবাৰে বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ ষষ্ঠটো দিন । গোলাঘাট জিলাৰ ৪ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সামৰি ল'ব । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । বৰপথাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশাল ৰেলীৰে ৰাওনা হয় বৰপথাৰ নগৰলৈ । তাৰ পিছতেই আশীৰ্বাদ বুটলি গেলাবিল অভিমুখে ৰাওনা হয় ।

BJP Jana Ashirwad Yatra
গোলাঘাটত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat)

যাত্ৰা পথত বৰপথাৰ নগৰ, হেজাৰী জালজৰি শিৱ মন্দিৰ, লাভলীনা বৰগোঁহাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, ৰেংমা বাগান তিনিআলি আৰু গেলাবিল চাৰিআলিত জনতাৰ আশিস লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । গোলাঘাটৰ পিছতেই ক্ৰমান্বয়ে খুমটাই আৰু দেৰগাওঁ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিব ।

সৰুপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দলৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সৈতে কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে । ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও উপস্থিত থাকে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ।

