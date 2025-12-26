গুৱাহাটীত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কার্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন: আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনির্বাহক সভা

গুৱাহাটীত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কার্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন: আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনির্বাহক সভা
দায়িত্ব গ্রহণ কৰি অসমলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহা নীতিন নবীনক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ দলীয় কাৰ্যকর্তাসকলে বিপুল আদৰণি জনায় ।
Published : December 26, 2025 at 2:47 PM IST
গুৱাহাটী/মিৰ্জা : বিজেপিৰ নৱ-নির্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় কার্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনে দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি দলীয় নেতৃত্বই নীতিন নবীনক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কার্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র প্রেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনির্বাহক সভাৰ লগতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠকত অংশ গ্রহণ কৰিব ।
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি মনোজ বৰুৱাই জনোৱা মতে, কাৰ্যনির্বাহক সভাত ৰাজ্যৰ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা, সাংগঠনিক দিশৰ বিশ্লেষণ, নির্বাচনী ৰণনীতি সন্দর্ভত বিস্তৃতভাবে আলোচনা কৰা হ'ব ।
প্রকৃতার্থত এই কাৰ্যনির্বাহক সভাতে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰোডমেপ প্রস্তুত কৰা হ'ব । কাৰ্যনির্বাহক সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ, বিজেপি অসম প্রদেশৰ নিৰ্বাচনী প্রভাৰী তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, সহ-প্রভাৰী সুনীল শৰ্মা, বিজেপিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয়ক সম্বিত পাত্র, ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী, ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্রসাদ তাছা, ৰিতুৰাজ শৰ্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত থাকিব ।
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ সম্বোধনেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সভাত সভাপতিত্ব কৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । সভাত ৰাজ্যৰ সকলো সাংসদ, বিধায়ক, ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া, কার্যনির্বাহক সদস্য, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সদস্য, ৰাজ্যিক পৰিষদৰ সদস্যকে ধৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্রায় ৮০০ কার্যকর্তাই আগন্তুক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ বাবে প্রস্তুত হ'ব ।
শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া কাৰ্যনির্বাহক সভাৰ ২৭ তাৰিখে দিনৰ ২.৩০ বজাত অন্ত পৰিব । তাৰ উপৰি ২৭ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যিক নির্বাচন প্রৱন্ধন সমিতি আৰু ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতি সমিতিৰ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে, শুকুৰবাৰে নিশা কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰো বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্রহণ কৰি অসমলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহা নীতিন নবীনক গুৱাহাটীৰ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ দলীয় কাৰ্যকর্তাসকলে বিপুল আদৰণি জনায় । শোভাযাত্রা কৰি তেওঁক আদৰি অনা হয় । তেওঁক সংগ দিয়ে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাকে ধৰি দলৰ ভালেসংখ্যক নেতাই ।