জোনাই-চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ
এই সভা বিজেপি মিত্ৰজোঁট, ভূৱন পেগুৰ নিৰ্বাচনী সভা নহয়, এয়া বিজয় উৎসৱৰ সভাহে । স্মৃতি ইৰাণীয়ে কৈ গ'ল ।
Published : March 31, 2026 at 8:00 PM IST
জোনাই : জোনাইত ৮০নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, সন্মিলিত গণশক্তি অসম, অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ বি পি অ' মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৰ হৈ মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাক্তন কৰে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইৰাণীয়ে । মঙলবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১ বজাত হেলিকপ্টাৰেৰে চিমেনমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সৰ্বোদয় হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ।
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক জোনাই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৰ সহধৰ্মিণী কাবেৰী টায়ে পেগুৱে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ঐৰকক আৰু গাচেঙেৰে আদৰণি জনায় । ১০ সহস্ৰাধিকৰো অধিক ৰাইজ উপস্থিত থকা সভাত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাত দিয়া ভাষণত কয়, "এই নিৰ্বাচন অকল ভূৱন পেগুক বিধায়ক, ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱা নিৰ্বাচনেই নহয়, এই নিৰ্বাচন নৱপ্ৰজন্মৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ নিৰ্বাচন । অসমত কেৱল বিকাশৰ সূৰ্যোদয়েই নহয়, ই সম্পূৰ্ণ এছিয়াৰ বিকাশৰ সূৰ্যোদয় হৈছে । অসমৰ ৪০ লাখ বাইদেউক লাখপতি বনোৱাৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ পূৰণ কৰিবলৈ পদুমৰ বুটামত টিপিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ মহিলাক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিছে । এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিজন কৃষকে কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোগেদি বছৰেকত ১১ হেজাৰকৈ পাব । আগন্তুক দিনত ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিয়াৰ লগতে লক্ষাধিক লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিব । বিজেপি চৰকাৰে অসমত ৫ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "২২২ কোটি টকাৰে অসমৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব । তদুপৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাবে কাম কৰিব । লাচিত বৰফুকনৰ ১২৫ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হৈছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কৃষক, সাধাৰণ নাগৰিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সকলো দিশতেই পিছপৰি আছিল । মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাবে মিচিং ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । পূৰ্বে বহু চৰকাৰ দেখিলোঁ, কিন্তু এই চৰকাৰবোৰৰ দিনত অসমত মাথোঁ আন্দোলন হৈছিল, হিংসাই বিৰাজ কৰিছিল । কিন্তু আমাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত অসম বিকাশৰ দিশত বহু আগত ।"
মহিলাৰ প্ৰতি গ্ৰহণ কৰা আঁচনি প্ৰসংগত কয় যে দেশৰ মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনি কোটি মহিলাক লাখপতি বাইদেউ বনাবলৈ সক্ষম হৈছে । গতিকে যি সপোন লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, এই সপোন পূৰাবলৈ জনতাৰ আশীৰ্বাদ লগিব । সেয়ে পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাবলৈ জনতাক আহ্বান জনায় ।
"এই সভা বিজেপি মিত্ৰজোঁট, ভূৱন পেগুৰ নিৰ্বাচনৰ সভা নহয়, এয়া বিজয় উৎসৱৰ সভাহে ।" এই মন্তব্যও কৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে । আনহাতে, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে কয়, "জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, শান্তি-সমৃদ্ধি আৰু সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ । এই উন্নয়নৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা মোৰ লগত আছে । গতিকে পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হৈ জোনাই সমষ্টিত মই জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ।"
আনহাতে, চিলাপথাৰত ৭৯নং চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ স্মৃতি জুবিন ইৰাণীয়ে ।
ভৈৰৱপুৰ বজাৰৰ সমীপৰ চিলাবালি গাঁও খেলপথাৰত হেলিকপ্টাৰেৰে উপস্থিত হৈ বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক সম্বোধন কৰি কয়, "অসম চৰকাৰে অবৈধ দখলকাৰীৰ পৰা ১ লাখ ৬০ হাজাৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰিছে, লাখপতি বাইদেউ বনাইছে ।"
আনহাতে, পি এম কিষাণৰ ধন ১১ হেজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ২০২৬ত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লে ২ লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰদান কৰে । ইফালে ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত ধেমাজিত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক জগৰীয়া কৰি দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে জোনাই আৰু চিচিবৰগাঁৱৰ ৰাইজক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিবলৈ স্মৃতি ইৰাণীয়ে আহ্বান জনায় ।