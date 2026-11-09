দীপাৱলী আনন্দৰ ঈদ ! মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ উত্তপ্ত দেশৰ ৰাজনীতি
শনিবাৰে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কৈছিল যে দীপাৱলীক বহু লোকে আনন্দৰ ঈদ হিচাপে উদযাপন কৰে । ইয়াৰ পৰাই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ।
Published : November 9, 2026 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী : দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গৈ অথন্তৰ ঘটিছে কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ । দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাত ঈদক টানি অনাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ পৰাও তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ।
সোমবাৰে বিজেপি আৰু শিৱসেনাই মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছে হিন্দুবিৰোধী মনোভাব প্ৰকাশ কৰা বুলি অভিযোগ তোলে । লগতে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দলটোৱে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে । বিজেপিৰ নেতাসকলে খাৰ্গেৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি দীপাৱলীৰ দৰে এক বিশেষ উৎসৱত এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে লাজ পাব লাগে । লগতে অভিযোগ কৰে যে হিন্দু ভাবাবেগক সন্মান জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে তুষ্টিকৰণ কৰিছে ।
BJP, Shiv Sena slam Mallikarjun Kharge for terming Diwali 'Khushiyon ka Eid' • The BJP and Shiv Sena on Monday criticised Congress President Mallikarjun Kharge over his description of Diwali as 'Khushiyon ka Eid' (Eid of Happiness) and accused the Congress of displaying anti-Hindu mindset and indulging in vote-bank politics 🔗https://t.co/O36yrJligr— IANS (@ians_india) November 9, 2026
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এক মন্তব্যৰ পৰাই এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটে । নিজৰ শুভেচ্ছাবাৰ্তাত খাৰ্গেয়ে কৈছিল, "দীপাৱলীৰ বাবে মই প্ৰত্যেকলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । বহু লোকে ইয়াক আনন্দৰ ঈদ হিচাপে উদযাপন কৰে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
খাৰ্গেৰ দীপাৱলী আনন্দৰ ঈদ মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 'দীপাৱলী আনন্দৰ ঈদ' এই কথা কোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । কংগ্ৰেছৰ এনে সংকীৰ্ণ মনোভাবে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ আৱেগক আঘাত কৰে । উৎসৱবোৰৰ নিজস্ব সুকীয়া পৰিচয় থাকে, যিবোৰক সন্মান কৰা উচিত ।"
कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान देना कि ‘दिवाली खुशियों की ईद है’, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की ऐसी संकीर्ण सोच से दोनों समुदायों की भावनाएं आहत होती हैं। त्योहारों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। https://t.co/9bZcTk1arc— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 9, 2026
অসম বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে দীপাৱলীক 'আনন্দৰ ঈদ' বুলি অভিহিত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰিত্ৰ । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সঠিক পাৰ্থক্য এইটোৱেই । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কাম কৰে, আধুনিক সময় অনুসৰি ইয়াক আগুৱাই লৈ যায় । আনফালে কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক অপমান কৰি কেইজনমান ব্যক্তিক সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেইবাবেই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয় যে দীপাৱলী হৈছে ঈদ...।"
Guwahati, Assam: On Congress president Mallikarjun Kharge's remark describing Diwali as an "Eid of happiness", BJP Spokesperson Ranjit Kumar Sharma says, "This is the character of the Congress party. This is the exact difference between the Bharatiya Janata Party and Congress. The Bharatiya Janata Party works to safeguard Indian civilization and culture, taking it forward in accordance with modern times. On the other hand, the Congress party attempts to appease a few individuals by insulting and demolishing Indian civilization and culture. And that is why Congress President Mallikarjun Kharge stated that Diwali is Eid..."— IANS (@ians_india) November 9, 2026
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দীপাৱলী-ঈদ মন্তব্য সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গৌৰৱ ভাটিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ চৰিত্ৰ, ইয়াৰ ডিএনএ এতিয়া হিন্দু উৎসৱৰ পৰিচয় সলনি কৰিবলৈ নেকি ? মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এই সাম্প্ৰদায়িক তুষ্টিকৰণৰ বক্তব্যত কোটি কোটি হিন্দুৱে আঘাত পাইছে । যদি এইটো উপযুক্ত, তেন্তে মই ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে 'য়ে খুচীয়ো কী দীপাৱলী আ গেয়ী' বুলি এইবাৰ ঈদৰ সময়ত কওক ।"
#WATCH | Delhi: On Congress chief Mallikarjun Kharge's Diwali-Eid remark, BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says, "Is the Congress party's character, its DNA, now to change the identity of Hindu festivals? Crores of Hindus are hurt by this communal appeasement statement by Mallikarjun Kharge. If this is appropriate, then I challenge Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge to say, 'Ye khushion ki Diwali aa gayi' when Eid comes this time..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দীপাৱলী-ঈদ মন্তব্য সন্দৰ্ভত বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সঞ্জয় সাৰৌগীয়ে কয়, "...কংগ্ৰেছ দলৰ ধমনীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হিন্দুৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ বিষ এতিয়া ইয়াৰ নেতাসকলৰ নেতাসকলৰ মন্তব্যত মুকলিকৈ প্ৰকাশ পাইছে । মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ 'দীপাৱলী আনন্দৰ ঈদ' মন্তব্য তেওঁৰ জিভা পিচলি অহা কথা নহয়, এইটো হৈছে ১১০ কোটি হিন্দুৰ বিশ্বাসক নিৰ্লজ্জভাৱে ভৰিৰে গচকিবলৈ ইয়াৰ নেতাসকলে গান্ধী পৰিয়ালৰ নিৰ্দেশত ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰ । মই কংগ্ৰেছ দলক সুধিছোঁ: আন ধৰ্মৰ উৎসৱক আপোনালোকে 'আনন্দৰ দীপাৱলী' বুলি ক'বনে ? কংগ্ৰেছৰ এই নকল ধৰ্মনিৰপেক্ষতা হিন্দুসকলৰ পিঠিত ছুৰীৰে আঘাত কৰাৰ দৰেই...।"
ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপি নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দীপাৱলী-ঈদ মন্তব্য সন্দৰ্ভত ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপি নেতা প্ৰতুল সচদেৱে কয়, "...আপুনি যদি দীপাৱলীৰ পদ্ধতিৰে ঈদ উদযাপনৰ পৰামৰ্শ দিলেহেঁতেন তেন্তে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এটা ফতোৱা জাৰি হ'লহেঁতেন । কিন্তু সনাতন পৰম্পৰাৰ অনুগামীসকল, এই দেশৰ জনসাধাৰণে সকলোকে সামৰি লৈছে আৰু সকলোকে আঁকোৱালি লৈছে; সেইবাবেই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ফতোৱা জাৰি কৰা হোৱা নাই । তথাপিও ইয়াত আপুনি, ঈদক দীপাৱলীৰ তুলনা কৰি আছে ! এইটো কেনে ধৰণৰ কথা ? ইয়াতে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পায় কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ মানসিকতা । দলৰ সভাপতি হোৱাৰ পূৰ্বে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এনে আছিল বুলি মই বিশ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ । এই 'জেহাদী' পৰিভাষা আৰু এই 'জেহাদী' মানসিকতা ৰাহুল গান্ধীৰ কোম্পানীৰ প্ৰভাৱ...।"
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On Mallikarjun Kharge's Diwali-Eid remark, BJP leader Pratul Shahdeo says, "...Had you suggested celebrating Eid in the manner of Diwali, a fatwa would have been issued against you by now. But the followers of the Sanatan tradition, the people of this land, are inclusive and embrace everyone; that is why no fatwa has been issued against you. Yet, here you are, comparing Diwali to Eid! What kind of talk is this? It clearly reflects the Congress party’s mindset of appeasement. I don’t believe Mallikarjun Kharge was like this before he became the party president. This 'jihadi' terminology and this 'jihadi' mindset is the influence of Rahul Gandhi’s company..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ 'আনন্দৰ ঈদ' মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আথাৱালেয়ে কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এজন দায়িত্বশীল নেতা আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি । মুছলমান সম্প্ৰদায়ক সমৰ্থন কৰাটো এটা সুকীয়া বিষয়, কিন্তু দীপাৱলীক ঈদৰ সৈতে তুলনা কৰাটো সঠিক নহয় । দুয়োটা উৎসৱ বেলেগ বেলেগ আৰু ভাৰতৰ পৰম্পৰা সদায় পাৰস্পৰিক অংশগ্ৰহণৰ, হিন্দু আৰু মুছলমানে প্ৰত্যেকে ইজনে সিজনৰ উৎসৱ উদযাপন কৰে । বাবাচাহেব আম্বেদকাৰে দিয়া সংবিধান অনুসৰি, আমি প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ আনন্দ আৰু দুখৰ অংশীদাৰ হোৱা উচিত । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে খাৰ্গেয়ে এনে বক্তব্য দিয়া উচিত নাছিল, কিয়নো ই ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস যেন লাগে ।"
VIDEO | Reacting to Congress president Mallikarjun Kharge's 'Khushiyon ka Eid' remark, Union Minister Ramdas Athawale says, "I believe Mallikarjun Kharge is a responsible leader and the Congress president. Supporting the Muslim community is a separate matter, but comparing Diwali with Eid is not right. Both are different festivals, and India's tradition has always been one of mutual participation, with Hindus and Muslims celebrating each other's festivals. As per the Constitution given by Babasaheb Ambedkar, we should share in every community's joys and sorrows. I believe Kharge should not have made such a statement, as it appears to be an attempt to attract the Muslim community for political gains." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
সমাজবাদী পাৰ্টীৰ স্পষ্টীকৰণ
ইফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ কুমাৰী ৰুচি বীৰাই কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দীপাৱালীক ‘আনন্দৰ ঈদ’ বুলি উল্লেখ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, “মই বুজা মতে এইটো হয়তো জিভা পিছল খোৱা কথা আছিল । দ্বিতীয়তে ঈদো আনন্দৰ উৎসৱ আৰু দীপাৱলীও তেনেকুৱাই । যদি দীপাৱলী ঈদৰ দৰে পালন কৰা হয় আৰু ঈদ দীপাৱলী আৰু হোলীৰ দৰে আনন্দ আৰু সুখেৰে পালন কৰা হয়, তেন্তে এই সকলোবোৰ উৎসৱ আনন্দৰ ।”
Delhi: Samajwadi Party MP Kumari Ruchi Veera, reacting to Congress president Mallikarjun Kharge referring to Diwali as ‘Khushiyon Ki Eid, says, “As far as I understand, this was either a slip of the tongue. Secondly, Eid is also a festival of happiness, and so is Diwali. If Diwali is celebrated like Eid, and Eid like Diwali and Holi, with joy and happiness, then all these are festivals of happiness.”— IANS (@ians_india) November 9, 2026
কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যুত্তৰ
আনহাতে, বিজেপিৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কংগ্ৰেছে । এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই কয়, "খাৰ্গেজীৰ বক্তব্যৰ পৰা ডাঙৰ বিষয় এটা সৃষ্টি কৰাসকল প্ৰকৃততে অজ্ঞানী । ‘ঈদ’ শব্দৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে 'উৎসৱ' । এতিয়া গৈ পুনৰ এবাৰ তেওঁৰ বক্তব্য শুনক । ই একেবাৰে স্বাভাৱিক - সংঘীয় নেতিবাচকতাৰ দৰে নহয়, যিয়ে কিছুমান মানুহক এটা উৎসৱকো ৰক্ষা কৰিবলৈ অক্ষম কৰি তোলে । দীপাৱলীৰ মনোভাবেৰে আৰু ভগৱানৰ প্ৰেমৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মগজুটোত এটা বা দুটা বাল্ব জ্বলাই দিয়ক আৰু আমাৰ বাকীসকলক আপোনালোকৰ মুৰ্খামিৰ ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শনৰ পৰা ৰক্ষা কৰক ।"
#WATCH | Delhi: On BJP attacking Congress chief Mallikarjun Kharge over Diwali-Eid remark, party MP Pawan Khera says, "Does anybody in the BJP have a dictionary in their house? I am sure they don't. But they have a mobile. Can they google what does Eid mean? Eid means 'tyohar', Diwali ka 'tyohar', Holi ka 'tyohar' - that's what he means. But these illiterate, ignorant fools sitting in the Govt would never understand what it means. Before wasting their time on Kharge ji's speech and Congress speech, they should spend half the time in tutoring Mr Modi and preparing him for the upcoming debate with Mr Rahul Gandhi, because that's going to be a spectacle. Are they so coward that they won't have a debate with Rahul Gandhi? Then let them say that we are cowards and we can't."— ANI (@ANI) November 9, 2026