তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সকাহত শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ, বিজেপিয়ে তীক্ষ্ণ কৰিলে পৱন খেড়াক আক্ৰমণৰ চোক

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা এসপ্তাহৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনৰ নিৰ্দেশক ছুপ্ৰিম কোৰ্টে স্থগিত ৰাখে ।

পৱন খেড়া (ANI)
By PTI

Published : April 15, 2026 at 3:33 PM IST

নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা এসপ্তাহৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়াৰ পিছত খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে বিজেপি । বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক 'অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্ক' সৃষ্টি কৰা আৰু এতিয়া 'পলাতকৰ দৰে লুকাই থকা' বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ শ্বেহজাদ পুনাৱালাই কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা খেড়াই এক ‘তীব্ৰ জোকাৰণি’ লাভ কৰিছে । লগতে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত অভিযান চলাইছিল ।

এটা X পোষ্টত পুনাৱালাই কয়, "সত্যৰ জয় হৈছে ! পৱন খেড়াই মিছা দাবী কৰি অসমৰ পুত্ৰ-কন্যাৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল । এতিয়া তেওঁ পলাতকৰ দৰে লুকাই আছে ।"

এটা ভিডিঅ’ পোষ্টত তেওঁ কয়, "পৱন খেড়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা তীব্ৰ জোকাৰণি লাভ কৰিছে... কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে খেড়াই পাকিস্তান আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম-কন্যাক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ঠিকা লৈছিল ।

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 'ৰাজনৈতিক হত্যা'ৰ অংশ হিচাপে ভুৱা কোম্পানী সৃষ্টি কৰা হৈছে ।

"ভুৱা নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল । এবাৰ নহয়, দুবাৰ; দুটা ভুৱা কোম্পানী সৃষ্টি হ'ল আৰু ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হ'ল । আইএছআইৰ সৈতে সম্পৰ্ককে ধৰি গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তথাকথিত পাকিস্তানী সম্পৰ্কৰ বাবেই এনে কৰা হ'ল ।"

পুনাৱালাই অভিযোগ কৰে যে অসমীয়া স্বাৰ্থৰ পক্ষত কথা কোৱাসকলৰ ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডৰ অংশ হিচাপে এইটো ঘটিছে । আনহাতে, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে পৱন খেড়াই বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখথেকেচা খাবলগা হয় । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক প্ৰদান কৰা এসপ্তাহৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনৰ নিৰ্দেশক দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বুধবাৰে স্থগিত ৰাখে ।

তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু এ এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে খেড়াকে ধৰি অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰি তেওঁলোকৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে ।

এই আবেদন সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰাৰ সময়ত বিচাৰপীঠে কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ কাৰ্যকৰীকৰণ স্থগিত ৰখা হ’ব ।

তিনি সপ্তাহৰ পিছত এই গোচৰৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ১০ এপ্ৰিলত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক এক সপ্তাহৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিছিল আৰু সংশ্লিষ্ট আদালতত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময় দিছিল ।

যোৱা ৫ এপ্ৰিলত এক সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশী সম্পত্তি আছে আৰু এইবোৰ ৯ এপ্ৰিলত অসমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা নিৰ্বাচনী শপতনামাত ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল ।

ইফালে এই অভিযোগ মিছা আৰু প্ৰৰোচনামূলক বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ পত্নীয়ে নাকচ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পিছত খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী অপৰাধ শাখা আৰক্ষী থানাত বিএনএছৰ কেইবাটাও ধাৰাত ১৭৫ (নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত ভুৱা বক্তব্য), ৩৫ (ব্যক্তি আৰু সম্পত্তিৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষাৰ অধিকাৰ) আৰু ৩১৮ (প্ৰতাৰণা)কে ধৰি কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।

