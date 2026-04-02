বিজেপিয়ে ৩১ তাৰিখে, ৩১ টা সংকল্প লোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভাঙিলে পেগুৱে

ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ক'লে, ৩+১=৪ ৰ অৰ্থ হৈছে কোনো কাম সম্পন্ন কৰাটো ৷ সেই বাবে ৩১ সংখ্যাটো বাচি লোৱা হৈছে ৷

Assam Assembly Election 2026
বিজেপিয়ে ৩১ তাৰিখে, ৩১ টা সংকল্প লোৱাৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 7:53 PM IST

লখিমপুৰ: বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্র মুকলি কৰে ধেমাজিৰ বিধায়ক ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷ উল্লেখ্য যে, ৩১ মাৰ্চত বাজপেয়ী ভৱনত ৩১ টা সংকল্পৰে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিছিল নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰখন ৷ বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰত আয়োজিত সংবাদমেলত বিজেপিৰ ৩১ টা সংকল্প সংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই বিধায়ক ডাঃ পেগুৱে ।

৩১ সংখ্যাটোৰ বিশেষত্ব সন্দৰ্ভত বিধায়ক পেগুৱে কয়, "৩১ টা মূল সংকল্প থকা সংকল্প পত্রখন ৩১ তাৰিখে মুকলি কৰা হয় । বাৰটো আছিল মঙলবাৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ মংগল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে । ৩১ সংখ্যাটোক সংখ্যাতত্বৰ দিশৰ পৰা চালে ৩ আৰু ১ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংখ্যা । ৩ সংখ্যাটো হ'ল সৃষ্টিশীলতাৰ আৰু ১ সংখ্যাটো নেতৃত্বৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে ৷ ৩১ সংখ্যাটোক সংখ্যাতাত্বিক দিশৰ পৰা চালে সৃষ্টিশীল আইডিয়া আৰু তাক কাৰ্যকৰী পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা বুজায় ।"

বিজেপিয়ে ৩১ তাৰিখে, ৩১ টা সংকল্প লোৱাৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"৩+১=৪ ৰ অৰ্থলৈ যদি চোৱা হয়, তেতিয়া সফলতাৰে কোনো কাম সম্পন্ন কৰাটো বুজা যায় । বিগত সময়ত আমি যেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছিলো অনাগত সময়তো চৰকাৰখনে ৩১ টা মূল প্ৰতিশ্ৰুতি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিব । ৩১ সংখ্যাৰ তাৎপর্যই সেই কথাৰ ইংগিত দিছে । আগন্তুক সময়ত ১০ লাখক নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কৃষকৰ কল্যাণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কামৰ লগতে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অস্তিত্বৰ পৰিচয় আদি সকলো দিশতে সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰা হ'ব ৷ যাতে এখন সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসমৰ হকে কাম কৰিব পাৰি ৷"

সংকল্প পত্র মুকলি কৰা এই অনুষ্ঠানত বিধায়ক মানৱ ডেকা, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা উপস্থিত আছিল ৷ লখিমপুৰ নগৰৰ খেলমাটি ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাবে সংকল্প পত্রখন মুকলি কৰি মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বিগত সময়ত চৰকাৰখনে ৰূপায়ণ কৰা উন্নয়নমূলক কামৰো আলোকপাত কৰে ।

