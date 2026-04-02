বিজেপিয়ে ৩১ তাৰিখে, ৩১ টা সংকল্প লোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভাঙিলে পেগুৱে

বিজেপিয়ে ৩১ তাৰিখে, ৩১ টা সংকল্প লোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভাঙিলে পেগুৱে
ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ক'লে, ৩+১=৪ ৰ অৰ্থ হৈছে কোনো কাম সম্পন্ন কৰাটো ৷ সেই বাবে ৩১ সংখ্যাটো বাচি লোৱা হৈছে ৷
Published : April 2, 2026 at 7:53 PM IST
লখিমপুৰ: বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্র মুকলি কৰে ধেমাজিৰ বিধায়ক ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷ উল্লেখ্য যে, ৩১ মাৰ্চত বাজপেয়ী ভৱনত ৩১ টা সংকল্পৰে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিছিল নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰখন ৷ বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰত আয়োজিত সংবাদমেলত বিজেপিৰ ৩১ টা সংকল্প সংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই বিধায়ক ডাঃ পেগুৱে ।
৩১ সংখ্যাটোৰ বিশেষত্ব সন্দৰ্ভত বিধায়ক পেগুৱে কয়, "৩১ টা মূল সংকল্প থকা সংকল্প পত্রখন ৩১ তাৰিখে মুকলি কৰা হয় । বাৰটো আছিল মঙলবাৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ মংগল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে । ৩১ সংখ্যাটোক সংখ্যাতত্বৰ দিশৰ পৰা চালে ৩ আৰু ১ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংখ্যা । ৩ সংখ্যাটো হ'ল সৃষ্টিশীলতাৰ আৰু ১ সংখ্যাটো নেতৃত্বৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে ৷ ৩১ সংখ্যাটোক সংখ্যাতাত্বিক দিশৰ পৰা চালে সৃষ্টিশীল আইডিয়া আৰু তাক কাৰ্যকৰী পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা বুজায় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"৩+১=৪ ৰ অৰ্থলৈ যদি চোৱা হয়, তেতিয়া সফলতাৰে কোনো কাম সম্পন্ন কৰাটো বুজা যায় । বিগত সময়ত আমি যেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছিলো অনাগত সময়তো চৰকাৰখনে ৩১ টা মূল প্ৰতিশ্ৰুতি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিব । ৩১ সংখ্যাৰ তাৎপর্যই সেই কথাৰ ইংগিত দিছে । আগন্তুক সময়ত ১০ লাখক নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কৃষকৰ কল্যাণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কামৰ লগতে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অস্তিত্বৰ পৰিচয় আদি সকলো দিশতে সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰা হ'ব ৷ যাতে এখন সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসমৰ হকে কাম কৰিব পাৰি ৷"
সংকল্প পত্র মুকলি কৰা এই অনুষ্ঠানত বিধায়ক মানৱ ডেকা, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা উপস্থিত আছিল ৷ লখিমপুৰ নগৰৰ খেলমাটি ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাবে সংকল্প পত্রখন মুকলি কৰি মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বিগত সময়ত চৰকাৰখনে ৰূপায়ণ কৰা উন্নয়নমূলক কামৰো আলোকপাত কৰে ।
