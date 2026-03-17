অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনঃ চূড়ান্ত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন সমীকৰণ, মিত্ৰজোঁট অগপৰ বাবে ২৬টা, বিপিএফৰ ১১টা সমষ্টি

বুধবাৰে নিশা নতুবা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, নতুন দিল্লীত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অগপই পাব ২৬টা সমষ্টি আৰু বিপিএফে পাব ১১টা সমষ্টি ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 5:38 PM IST

হায়দৰাবাদ: শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত চূড়ান্ত কৰিলে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ সমীকৰণ ৷ মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে শীঘ্ৰে ঘোষিত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷

নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিত্ৰজোঁটৰ বাবে এৰি দিয়া সমষ্টি-সংখ্য়াৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি অসম গণ পৰিষদে ২৬টা সমষ্টি আৰু বিপিএফ দলে ১১টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷

নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজি সম্পৰ্কত ঘোষণা কৰে ৷ সেই অনুসৰি অগপৰ বাবে ২৬খন এৰি দিয়া হৈছে আৰু বড়োভূমিত বড়োলেণ্ড পিপুলছ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ বিপিএফৰ বাবে ১১খন আসন এৰি দিয়া হৈছে বুলি ডঃ শৰ্মাই জনায় ৷

মিত্ৰজোঁটৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত বিজেপিয়ে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন বুজাবুজিত শেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে অগপ আৰু বিপিএফক বাদ দি বাকী থকা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব ৷ অসম বিধানসভাত মুঠ আসন হৈছে ১২৬ ৷

বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে জনাই যে বিজেপি দলৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠক বুধবাৰে বিয়লি ৭ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ এই বৈঠকতে বিজেপিয়ে ৰাজ্য়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থী তালিকাত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৷

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীত লগতে এই কথাও জনাই যে বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠকৰ পাছত নতুবা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব ৷

"প্ৰকাশ পাবলগীয়া তালিকাত যথেষ্টসংখ্য়ক নতুন মুখৰ লগতে মহিলা প্ৰাৰ্থী আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দলীয় টিকট পাব ৷" ডঃ শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে, "সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ বাবে বৰ্তমান বিধায়ক হৈ থকা একাধিক নেতাই টিকট নাপাব পাৰে ৷"

আনহাতে বৰ্তমান বিসম্বাদৰ বাবে নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈক ডঃ শৰ্মাই মুকলিকৈ বিজেপি দললৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ এই দিশটোত জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈৰ স্থিতি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য়ণীয় হ'ব ৷

ইতিপূৰ্বে ৰাজ্য়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অন্য় দল যেনে মুখ্য় বিৰোধী কংগ্ৰেছ দল তথা অন্য় ৰাজনৈতিক দল- অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, আম আদমী পাৰ্টী, এআইইউডিএফ আদিকে ধৰি অন্য় দলবোৰেও প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০২৬ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ফলাফল ৪ মে' তাৰিখে ঘোষণা হ'ব ৷

