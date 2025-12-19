সাজু হৈছে শাসকীয় দল : প্ৰাৰ্থী বাচনিৰ সকলো সমীক্ষা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, বহু বিধায়কে নাপাব টিকট

সাজু হৈছে শাসকীয় দল : প্ৰাৰ্থী বাচনিৰ সকলো সমীক্ষা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, বহু বিধায়কে নাপাব টিকট
আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে মাৰ বান্ধি ঠিয় হৈছে শাসকীয় দল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাধান্য পাব নতুন মুখে, বাজপেয়ী ভৱনত এই লৈ চলিছে সৰৱ চৰ্চা ।
Published : December 19, 2025 at 6:30 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ ২০২৬ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি । তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকে তাৰ বাবে পৰিকল্পিত ৰূপত আগবাঢ়িছে গেৰুৱা দলটো ।
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাইজে বিচৰা জনেহে এইবাৰ টিকট পাব । লগতে এইবাৰ যুৱপ্ৰজন্ম আৰু মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰিছে । যাৰ বাবে এইবাৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে নতুন মুখৰ পয়োভৰ ঘটিছে ।
ইফালে বিজেপিৰ দলীয় নেতৃত্বই টিকট প্ৰত্যাশীসকলক নিজৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । যাৰ ফলত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । আনকি বিজেপিৰ মন্ত্রী আৰু বিধায়ক থকা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে টিকটৰ আশাৰে কাম কৰি আছে ।
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ এনে তৎপৰতাত শংকিত হৈ পৰিছে বহু বিধায়ক । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এক কথাত বিজেপিৰ বহু বিধায়কৰ বুকু কঁপি উঠিছে । এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ বিজেপিৰ বহু বিধায়কে এৰিব লাগিব দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাস ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বৰ্তমানৰ বিধায়ক সকলৰ কাম-কাজকলৈ চলা সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । বাজপেয়ী ভৱনৰ নিৰ্বাচনী কমিটীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই জনোৱা মতে চাৰ্ভেৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । সেই অনুসৰি এইবাৰ কোন কোন বিধায়কে টিকট লাভ নকৰিব তাৰো তালিকা প্ৰায় সাজু কৰি তোলা হৈছে ।
বাজপেয়ী ভৱনত ইতিমধ্যে দলৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবালানি বৈঠকত এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে বিজেপিৰ চিন্তন আৰু মন্থন বৈঠকো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে । একপ্ৰকাৰ সকলো প্ৰকাৰে সাজু হৈ আছে বিজেপি । কেৱল অনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ বিজেপিয়ে যুৱপ্ৰজন্মৰ নেতা আৰু মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে । তাৰে বাবে কেইবাটা স্তৰত সমীক্ষা চলোৱা হৈছে । ৰাইজৰ পচন্দ আৰু জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীকে এইবাৰ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ।
বাজপেয়ী ভৱনত চলা চৰ্চা অনুসৰি এইবাৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্রীৰো পাখি কটা যাব পাৰে । কাৰণ তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী বাচনিৰ ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে । সেয়ে এইবাৰ ২০ৰ পৰা ২৪ জন বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই টিকট বঞ্চিতসকলৰ নাম সৰ্বত্র চৰ্চিত হৈ আছে । চৰ্চাত আছে টিকট বঞ্চিতৰ এখন তালিকা । সেই চৰ্চাত আছে মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, ডিগবৈৰ সুৰেন ফুকন, দুলিয়াজানৰ টেৰছ গোৱালা, মৰিয়নীৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, বিহালীৰ দিগন্ত ঘাটোৱাল, বিহপুৰীয়াৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা, গহপুৰৰ উৎপল বৰা, বঢ়মপুৰৰ জিতু গোস্বামী, লামডিঙৰ শিবু মিশ্ৰ, হোজাইৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, পলাশবাৰীৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, হাজোৰ সুমন হৰিপ্ৰীয়া, বিজনীৰ অজয় ৰায়, দিছপুৰৰ অতুল বৰা, পূব গুৱাহাটীৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুজন বিধায়ক বিদ্যাসিং ইংলেং আৰু ৰূপসিং টেৰন, ৰাতাবাৰীৰ বিজয় মালাকাৰ আৰু ছিপাঝাৰৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ।
তদুপৰি চৰ্চাত আছে তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, লাহোৱালৰ বিনোদ হাজৰিকা, ঢকুৱাখনাৰ নৱ কুমাৰ দলে, সোণাৰিৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, বিশ্বনাথৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, শিলচৰৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, উদৰবন্দৰ মিহিৰকান্ত সোম, বৰচলাৰ গণেশ কুমাৰ লিম্বু আদিকে ধৰি কেইবাজনো বিধায়কৰ নাম ।
আনহাতে এই চৰ্চাত মন্ত্রী প্ৰশান্ত ফুকনৰ নামো আছে । এটা কথা ঠিক যে আগৰ বাৰৰ দৰে এইবাৰো বিজেপিৰ বহু বিধায়কে টিকট লাভ নকৰাটো খাটাং । এইবাৰ হয়টো টিকট বঞ্চিতৰ তালিকাখন আৰু দীঘলীয়া হ'ব পাৰে । কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে সকলো বিধায়কে টিকট পাব বুলি কোনো কথা নাই ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহু বিধায়কৰে সমষ্টি নোহোৱা হৈছে । এক কথাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে '২৬ত কোনে কোনে টিকট নাপাব সেই কথা আকাৰে-ইংগিতে বুজাই দিছে । যাৰ বাবে এতিয়া চৰ্চাত থকা বিধায়কসকল শংকিত হৈ পৰিছে ।
আনহাতে কেইবাজনে টিকট নোপোৱাৰ কথা জানিব পাৰি অতি গোপনে আন দলৰে যোগাযোগত আছে । যাব বাবেই কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বই শাসকীয় দলৰ কেইবাজনো বিধায়ক যোগাযোগত থকা বুলি ক'ব পাৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰিপ'ৰ্টকাৰ্ড বেয়া থকা বিধায়কে কোনো কাৰণতে টিকট লাভ নকৰিব । টিকট নাপাব জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা নকৰি অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ সন্মুখীন হোৱা অদক্ষ বিজেপি বিধায়কে ।
২০২৬ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ উদ্দেশ্যেৰে বিজেপিয়ে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ঠাই এৰি দিব নতুন মুখক । ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলকে দলীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি সমষ্টি সমষ্টিয়ে জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আছে ।
তাৰে মাজতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ শতাধিক আবেদন পৰিছে বাজপেয়ী ভৱনত । বাজপেয়ী ভৱনৰ চতুৰ্থ মহলাৰ কাৰ্যালয় কক্ষত অতি গোপনে শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন কৰিছে । অৱশ্যে বিজেপিত আবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ নিয়ম নাই যদিও গোপনে বহুতে কৰিছে আবেদন ।
'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে । লগতে ২০-২২ টা সমষ্টিত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে ।
ইফালে বি টি আৰত বিজেপিয়ে বি পি এফ নাইবা ইউ পি পি এল, কাৰ লগত মিত্রতা কৰিব সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও যিকোনো এটা দলৰ লগত মিত্রতা হ'ব । আনহাতে আসন বিজাবুজিকলৈ আলোচনা হোৱা নাই যদিও অগপৰে মিত্রতাত আছে বিজেপি ।
তেনেস্থলত বিজেপিয়ে মিত্রদলক কিছু আসন এৰি দিব লাগিব । অৰ্থাৎ সকলো আসনতে বিজেপিয়ে নিজা প্ৰাৰ্থী নিদিব । তেনেস্থলত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বিজেপি ।
ইতিমধ্যে একো একোটা সমষ্টিত দহৰ পৰা বাৰ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সাজু হৈ আছে । কাৰণ বিগত সময়ত টিকটৰ আশাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু প্ৰাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন সাংসদে গেৰুৱা দলটোলৈ আহিছে । তেওঁলোককো সন্তুষ্ট কৰাৰ কথা আছে ।
ইতিমধ্যে ইয়াৰে বহুতে নিজৰ পচন্দৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কামো কৰি আছে । সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে নতুন মুখ আৰু মহিলাক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে এইবাৰ বিজেপিয়ে বহু সংখ্যক বিধায়কক টিকট নিদিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত । এইক্ষেত্রত কোন বঞ্চিত হ'ব আৰু কাৰ সৌভাগ্য উদয় হ'ব সেই কথা আগন্তুক সময়ত জানিব পৰা যাব যদিও বহুতেই উৎকণ্ঠাত আছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্রায় এক ডজন বিধায়কক প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল । এইবাৰ এই সংখ্যা দুই ডজনলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে । ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে অভ্যন্তৰীণ সমীক্ষাত বহুসংখ্যক বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেই ৰাইজে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে । তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা সন্তোষজনক নহয় ।
বিজেপিৰ মূল ভেঁটিটোৱেই হৈছে উজনি, মধ্য অসম আৰু বৰাক উপত্যকা । কিন্তু সমীক্ষাৰ ফলাফলে উজনিৰ লগতে বৰাক উপত্যকাত বহুসংখ্যক বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থিত্বলৈ অনিশ্চয়তা কঢ়িয়াই আনিছে ।
আনহাতে বয়সৰ বাবেও বহুকেইজন বিধায়কে এইবাৰ দলীয় টিকট লাভ নকৰিব । উক্ত সমষ্টিবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুন মুখ । তৃতীয়বাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ বিজেপিয়ে প্রার্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত ।