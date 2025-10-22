ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী... বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ

ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী... বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে বিশাল সমদল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নলবাৰী জিলা সমিতিৰ ।
Published : October 22, 2025 at 6:30 PM IST
নলবাৰী: প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত বুধবাৰে নলবাৰীত বিশাল সমদল উলিওৱা হয় । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে নলবাৰী চহৰৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ পৰা গৰ্ডন খেলপথাৰলৈ উলিয়াই এই বিশাল সমদল ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকে আদি কৰি বহু বিজেপি নেতা-কৰ্মীৰ উপস্থিতিত ৫০ সহস্ৰাধিক লোকে এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৰে এটাই কথা- "প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শীঘ্ৰে ন্যায় দিয়ক । ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে ন্যায় দিয়ক ।"
আনহাতে, আমাক ন্যায় লাগিবই, জুবিনদা অমৰ হওক, জয় জুবিনদা ইত্যাদি শ্লোগানেৰে নলবাৰীৰ আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে বিজেপিয়ে ।
ইফালে এই ন্যায় সমদলত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ কৰে দিলীপ শইকীয়াই । ইয়াৰ উপৰি সমদলত নেতৃত্ব দিয়া শীৰ্ষ নেতাসকলে কংগ্ৰেছ দল তথা বিৰোধীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে ।
"জীৱিতকালত যিসকল লোকে জুবিন গাৰ্গক কেতিয়াও প্ৰশংসা কৰা নাই, সেইসকল লোকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক এক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে ।" এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
আনহাতে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত সকলো পদক্ষেপ লৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত এছ আই টিয়েই হওক, ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ কমিটী গঠনেই হওক, সকলো কৰি গৈ আছে । তাৰ পিছতো এচাম লোকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে । যিসকলে জুবিন গাৰ্গক জীৱিতকালত কটু মন্তব্য, সমালোচনা কৰি আছিল তেওঁলোক এতিয়া জুবিনৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছে ।"
লগতে কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক যি ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তাক আজি নলবাৰীবাসীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।" এইখন নলবাৰীৰেই এটা সময়ত এটি অংশ আছিল তামুলপুৰ । যিসময়ত তামুলপুৰ নলবাৰী জিলাৰ অংশ আছিল, সেই সময়তেই জুবিন গাৰ্গে নলবাৰীত পঢ়া-শুনা কৰিছিল । আজি ৫০ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে । যিসকলে জীৱিতকালত জুবিন গাৰ্গক কটু সমালোচনা কৰিলে, সেইসকল লোকক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী আজি ওলাই আহিছে । যিসকলে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে, আজিৰ দৰে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দি যাব প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী আৰু বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে । এই যাত্ৰা নলবাৰীৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে হ'ব ।" এই মন্তব্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
বিৰোধীয়েও জানে ন্যায় দিয়ে ন্যায়পালিকাই : পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
ইফালে এই ন্যায় সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "আজি বিৰোধীয়েও প্ৰশ্ন কৰিছে, বিজেপিয়ে নিজেই শাসনত আছে । কাৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে ? বিৰোধীয়েও জানে যে ন্যায় ন্যায়ালয়ে দিয়ে । আমি আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰাই ন্যায়ালয়ক আবেদন কৰিছোঁ, অতি সোনকালে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য উন্মোচন হওক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ দৰে মহান ব্যক্তিৰ নামত পলিটিক্স কৰাটো উচিত নহয় । জুবিন গাৰ্গে কৈ কৈছিল- পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । আজি লজ্জাৰ কথা হৈ পৰিছে । সমাধিক্ষেত্ৰলৈ প্ৰত্যেক দিনাই কংগ্ৰেছে একো একোটা দল পঠিয়ায় । তাত ৰৈ থকা সাংবাদিকৰ আগত পাল পাতি বিজেপি মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে । সমাধিক্ষেত্ৰত বহু লোকে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যায় । তাত গৈ কংগ্ৰেছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে । পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তিনি-চাৰিটা গ্ৰুপ গৈ বিজেপি মুৰ্দাবাদ দিছে । কোনো লোকে এই কাৰ্য ভাল পোৱা নাই ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আনকি যুৱ কংগ্ৰেছ, এন এছ ইউ আয়েও ভালপোৱা নাই । গৌৰৱ গগৈয়ে ঘৰ-বাৰী জ্বলাই দিয়া হওক বুলি উচটায় । তাৰ পিছতে বাক্সাত বিক্ষিপ্ত ঘটনাটো হ'ল । তেনে মানুহ কংগ্ৰেছে নিক্ষেপ কৰিছে, যাতে আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত হয় ।"