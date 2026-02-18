বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়ত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন
উজনিৰ ৮ খন জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদকৰ সৈতে সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচন জয়ৰ কৌশল ৰচনা কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ।
Published : February 18, 2026 at 7:53 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি । বিভিন্ন নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা আৰু ৰূপায়ণ কৰি শাসকীয় দল বিজেপি চৰকাৰে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকাৰ সমান্তৰালভাৱে দলীয় কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে বিজেপি দল ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এখনৰ পাছত আন এখন দলীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন । এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰে নীতিন নবীনে ।
বুধবাৰে বিয়লি ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে আদৰণি জনায় । বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । লগতে এই সভাত ৰাজ্যিক, জিলা আৰু মণ্ডলৰ নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিত পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব লাগিব আৰু যিটো সমষ্টিত বেছি ভোট লাভ কৰিব তালৈয়ে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত আহিব বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলীয় কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰে ।
আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সংগঠনত পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰে । আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছয়টা সমষ্টিৰে পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলক সম্বোধন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়ে তেওঁলোকক মাগদৰ্শন কৰে । আজি ৰাতিও আৰু কাইলৈও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত থাকিব আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাছতে দলীয় কৰ্মীসকলৰ আগত ভাষণ আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰৰ সময়ত অসমৰ উন্নয়ন আৰু বিজেপি দলৰ চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়নৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়ায় । লগতে কয়, অসমক লৈ বিজেপি চৰকাৰে যি কথা কয় সেয়া কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে । বিজেপিৰ সু-নীতি আৰু নেতৃত্বৰ বাবে অসমত আজি উন্নয়ন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, অসম ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰিতুপৰ্ণ বৰুৱা, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়কসকলৰ লগতে ৰাজ্যিক আৰু জিলা বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ আহিছে নীতিন নবীন । ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে জিলা পুথিভঁৰালত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুত কৰা সংকল্প পত্ৰ সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ।
ইয়াৰ পাছতে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি আৰু মাজুলী জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদকৰ সৈতে সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ গুঁইজানস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ সমাধিস্থলীত(মৈদাম) উপস্থিত হৈ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী চাহ বাগিচাৰ এটা বুথত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।