ETV Bharat / politics

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱা : সেৱা সংকল্প অভিযানৰ ঘোষণা বিজেপিৰ

২০২৬ চনৰ ৭ অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিব ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাৰ যাত্ৰা । বিজেপিয়ে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব দেশজোৰা এমহীয়া বিশেষ অভিযান ।

BJP President Nitin Nabin
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱা : সেৱা সংকল্প অভিযানৰ ঘোষণা বিজেপিৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 9, 2026 at 4:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এমাহজোৰা 'সেৱা সংকল্প অভিযান' আৰম্ভ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাক সন্মান জনাই বিজেপিয়ে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিব ।

নতুন দিল্লীস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে এই কথা ঘোষণা কৰে । দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশে হতাশা আৰু অন্ধকাৰৰ পৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বৃহৎ অৰ্থনীতিলৈ পৰিণত হৈছে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নবীনে কয়, "২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসেৱা যাত্ৰাৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । সেয়ে আজি আমি সেৱা সংকল্প অভিযানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত একত্ৰিত হৈছো । ২০২৬ চনৰ ৭ অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিব ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাৰ যাত্ৰা । যি যাত্ৰা ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । জনসেৱাৰ পৰা জাতিৰ সেৱালৈ পৰিৱৰ্তনৰ মন্ত্ৰ আঁকোৱালি লৈ বিগত ২৫ বছৰ তেওঁ অটলভাৱে এই সেৱা যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।"

বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যেতিয়া তেওঁ দেশৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া ভাৰত নীতিগত পক্ষাঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু ইয়াক 'ফ্ৰেজাইল ফাইভ' (দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ৫ খন দেশ) অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল । আজি ভাৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অৰ্থনীতি ।"

তেওঁ কয়, "এটা সময় আছিল যেতিয়া দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকল হতাশাৰ মাজত আছিল । ২০১৪ চনৰ পৰাই তেওঁলোকক আশা আৰু আশাবাদৰ পৰিৱেশত স্থান দিয়াৰ কাম হাতত লৈছিল সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।"

ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নবীনে কয় যে দেশখন বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম ষ্টাৰ্টআপ ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হৈছে আৰু যুৱক-যুৱতীসকল ক্ৰমান্বয়ে নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

তেওঁ খেলো ইণ্ডিয়া আৰু ফিট ইণ্ডিয়াৰ দৰে পদক্ষেপৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আগ স্থান দিয়া হৈছে । মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন সন্দৰ্ভত নবীনে কয় যে বেটী বচাও-বেটী পঢ়াওৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাই লাখপতি বাইদেউৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে ।

নবীনে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ ধাৰণাত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিবোৰক তেওঁ কয় যে পূৰ্বে ভাৰতৰ অন্তিম গাঁও বুলি কোৱা হৈছিল যদিও এতিয়া সেইবোৰক দেশৰ প্ৰথম গাঁও বুলি কোৱা হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উন্নয়ন যাত্ৰা গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, য'ত তেওঁ নৰ্মদা প্ৰকল্পত কাম কৰিছিল আৰু ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাটৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক উন্নয়ন আৰু বিনিয়োগৰ এক প্ৰধান ইঞ্জিন হিচাপে স্থান দিছিল । নবীনে কয় যে গুজৰাটৰ বৃদ্ধি এনে এক উন্নয়নৰ আৰ্হিত পৰিণত হ'ল যাক আন ৰাজ্যসমূহে অনুকৰণ কৰাৰ আকাংক্ষা কৰিব পাৰে ।

নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মোদীৰ অধীনত দেশৰ উন্নয়ন কেৱল বস্তুগত প্ৰগতিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু ঐতিহ্যও শক্তিশালী হৈছে ।"

ৰাম মন্দিৰ আৰু কাশী বিশ্বনাথৰ কথা উল্লেখ কৰি নবীনে কয, "আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, পুনৰুদ্ধাৰ আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছে । ৰাম মন্দিৰৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথলৈকে তেওঁ দেশৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, পুনৰুদ্ধাৰ, আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছে ।" সাধাৰণ দলীয় কৰ্মীৰ পৰা দেশৰ প্ৰধান সেৱকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি নবীনে এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী, সংকল্প আৰু স্থায়ী প্ৰচেষ্টা বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল তেওঁৰ স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী, দৃঢ় সংকল্প আৰু সমাজত গুণগত পৰিৱৰ্তন আনি জীৱন পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা ।"

সেৱা সংকল্প অভিযানত কি কি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন হ'ব ?

নবীনে কয় যে বিজেপিয়ে এই অভিযানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি জনসেৱা আৰু সমৰ্পণৰ বাৰ্তা লৈ যাব । নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপিয়ে সেৱা দিৱস হিচাপে পালন কৰা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অভিযান ১৭ অক্টোবৰলৈকে চলিব । এই অভিযান সম্পৰ্কে নীতিন নবীনে কয়, "আমি ৰক্তদান শিবিৰৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত আমি 'আশীৰ্বাদ কা দিয়া' (আশীৰ্বাদৰ বন্তি) কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিম । ২ অক্টোবৰত আমি প্ৰতি বছৰে কৰা ধৰণে স্বচ্ছতা অভিযানৰ আয়োজন কৰিম ।"

কাৰ্যসূচীসমূহৰ সমন্বয়ৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ৭ জনীয়া এটা দল গঠন কৰা হ'ব, য'ত এজন মন্ত্ৰী, এজন সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ৫ গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা থাকিব ।

নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ সফলতা, উন্নয়নৰ পদক্ষেপ আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিকে ধৰি ২৫ বছৰীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰাক প্ৰদৰ্শন কৰি বিজেপিয়ে ফটো আৰু ডিজিটেল প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰিব । সুশাসন, উন্নয়ন আৰু অন্ত্যোদয় বিষয়ক আলোচনা চক্ৰ আৰু বৌদ্ধিক মঞ্চৰ লগতে যুৱক-যুৱতী আৰু সমাজৰ অন্যান্য শ্ৰেণীৰ সৈতে আলোচনাচক্ৰৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
সেৱা সংকল্প অভিযান
নীতিন নবীন
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
BJP ANNOUNCED SEVA SANKALP ABHIYAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.