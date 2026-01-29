ETV Bharat / politics

বিজেপিত আজিৰ দিনটোত কাৰো টিকট কনফাৰ্ম নহয় ! বহুতৰে হৃদস্পন্দন বঢ়ালে দিলীপ শইকীয়াই

মৰাণৰ খোৱাঙৰ গজপুৰীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ খোৱাং সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত যুৱ সন্মিলনত অংশ লৈ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে সভাপতিয়ে ।

BJP president Dilip Saikia clarified the party's position regarding candidacy in Khowang
টিকট সন্দৰ্ভত দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 8:23 PM IST

ডিব্ৰুগড়: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰিছে । শাসক দল বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু আন আন দলসমূহৰ পৰাও এইবাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

তেনে সময়ত একাংশ সংবাদ মাধ্যমে বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে । ইয়াকে লৈ বিজেপি দলৰ ভিতৰতে ব্যাপক চৰ্চা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল । এই সম্পৰ্কে বৃহস্পতিবাৰে খোৱাঙৰ গজপুৰীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা খোৱাং সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত যুৱ সন্মিলনত অংশ লৈ দলৰ স্থিতিৰ স্পষ্ট কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

তেওঁ কয়, "একাংশ সংবাদ মাধ্যমত ওলোৱা বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাখন ভুৱা । এই তালিকাখন সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি । বিজেপিত আমি আবেদন বিচৰা নাই যিদৰে কংগ্ৰেছ দলে ৫০হাজাৰ লৈ আবেদন বিচাৰিছে । আমাৰ দলৰ চাৰ্ভে চলিছে । চাৰ্ভেত যদি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাসকলৰ নাম ঠিক মতে আহে আৰু যাৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব তেওঁৱেই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব ।"

যুৱ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু কিছু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিয়া হ'ব সেই কথা ঘোষণা কৰি থকাক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মই মিডিয়াত দেখিছোঁ । য'ত কেৱল এজন প্ৰাৰ্থী তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে । তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টিকট কনফাৰ্ম বুলি কোৱা নাই । সেই কথা কেতিয়াও নকয় ।‌ এতিয়াও বিজেপি দলত কাৰো টিকট কনফাৰ্ম নহয় ।"

মৰাণৰ খোৱাঙত অনুষ্ঠিত যুৱ সন্মিলনত দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ সৈতে ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি তপন কুমাৰ গগৈ, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, ৰাজ্যিক সম্পাদক লক্ষীনাথ তাছা, স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, জিলা সভাপতি দুলাল বৰা, যুৱ মৰ্চাৰ জিলা সভাপতি সাগৰ সোণোৱালকে ধৰি কেইবা শতাধিক বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে ।

