বিদ্ৰোহ ! কলিয়াবৰ সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰে বিজেপিয়ে

বিদ্ৰোহ ! কলিয়াবৰ সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰে বিজেপিয়ে
টিকট নিদিলেও নিজাববীয়াকৈ খেলিব বিজেপিয়ে !
Published : March 20, 2026 at 9:35 PM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে এইবাৰ কোনো কাৰণতেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰে । এই সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ বিধায়ক বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে কৰিলে মুকলি বিদ্ৰোহ । শিলঘাটস্থিত অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰীকামাখ্যা দেৱালয়ত আশীৰ্বাদ লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ।
শিলঘাটস্থিত অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰীকামাখ্যা দেৱালয়ত আশীৰ্বাদ লৈ সংকল্পবদ্ধ হ'ল কলিয়াবৰৰ তিনিটা মণ্ডলৰ ২২টা পঞ্চায়ত ২৪৫টা বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সমৰ্থন । এইসকলৰ সমৰ্থনত জিতেন গৌড়ে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ দ্বাৰ-বাগৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক জিতেন গৌড়ে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কলিয়াবৰৰ তিনিটা মণ্ডলৰ ২২টা পঞ্চায়ত ২৪৫টা বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছেহি । অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰ সমষ্টিত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ সংকল্পবদ্ধ হ'ব তাৰ বাবে আমি আহিছো । বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছে, গাঁৱে-ভূঞে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজেও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সহাঁৰি জনাই আছে ।"
টিকট নিদিলেও নিজাববীয়াকৈ খেলিব !
তেওঁ পুনৰ কয়, "২০২৬ চনত কলিয়াবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ আশাত কাম কৰি আছিলো, ৰাইজেও বিজেপিৰ বিধায়ক পাব বুলি আমাক আশীৰ্বাদ দিছিল যদিও মিত্ৰতাত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অগপক এৰি দিলে ।কলিয়াবৰ বিজেপিয়ে অগপৰ লগত হোৱা মিত্ৰতা মানিবলৈ বিচৰা নাই । ইয়াত বিজেপিৰ হাজাৰৰো অধিক কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত হৈছে । আজি আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো, মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছো আৰু আমি নিজেও কাকো নঠগো আৰু আনকো ৰখিবলৈ নিদিওঁ বুলি । ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যাম বুলি সংকল্পবদ্ধ হৈছো । বিজেপিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি বিধানসভা সমষ্টিত আমি অৱতীৰ্ণ হম । যদিও দলীয় টিকট আমাক দিয়া নাই, আমি নিজাববীয়াকৈ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো ।"
দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে দিব যুঁজ :
বিজেপি সমৰ্থিত অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী যুঁজখনৰ সন্দৰ্ভত গৌড়ে কয়, "মূল যুঁজখন ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ মাজত হ'ব । দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে হ'ব । কলিয়াবৰৰ সম উন্নয়নৰ বাবে, ভয়-ভাবুকিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো । গতিকে মূল যুঁজ ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে হ'ব, ভয়-ভীতিৰ পৰা সকলো ৰাইজক উলিয়াই অনাৰ স্বাৰ্থত হ'ব । ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ এটাই বাট, বিজেপিৰ বিধায়ক । "
বিজেপিৰ বিধায়ক লাগে :
মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ওলালেও বিজেপি ত্যাগ নকৰাৰ কথা দোহাৰি জিতেন গৌড়ে কয়, "আমাৰ তেজত বিজেপি বৈ আছে । আমি দল কেতিয়াও ত্যাগ নকৰো । বাকী দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । বিজেপি দলৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ বাবে যিখন চৰকাৰ হ'ব, সেই চৰকাৰে আমি থাকিম । গতিকে, নেতৃত্বই, দলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো আমি মানি ল'ব । কেৱল ইয়াত বিজেপিৰ বিধায়ক পাব লাগে ।"
উন্নয়ন হোৱা নাই কলিয়াবৰ :
তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়াও খালৰ পৰা পানী খাব লাগে, ৰাষ্টা-ঘাটৰ উন্নয়ন নাই । এইখিনি বদনাম বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে । সু-শাসন ইয়াত হোৱা নাই, মানুহে ইয়াত টকা-পইছা খৰচ কৰিও অফিছে, ক'ৰ্ট-কাছাৰীয়ে কাম কৰিবলগীয়া হয় । সেয়ে সু-শাসনৰ বাবে বিজেপিৰ সংকল্প আছিলে, সেইখিনি কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো । গতিকে, বিজেপি এৰাৰ কোনো কথাই নাথাকে, দলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোত থাকিম । সকলো কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ হৈ আছিল, বিজেপিৰ হৈ আছো আৰু বিজেপিৰ হৈ থাকিব ।"
"বিজেপিৰ হাজাৰৰো অধিক কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত একগোট হৈছে । আমি প্ৰত্যেকেটো বুথৰ পৰা পাঁচ-ছজন কাৰ্যকৰ্তাকহে মাতিছিলো । আমি ইয়াত ৰাইজৰ বাবে কাম কৰাৰ লগতে বিজেপিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো । "এইদৰে তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য় যে কলিয়াবৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী তুলি জিতেন গৌড়ৰ নেতৃত্বত কলিয়াবৰ বিজেপিৰ একাংশ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা-কৰ্মীয়ে যোৱা সময়ছোৱাত এক দলীয় অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু কলিয়াবৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বাচনিত নুঠাত ক্ষোভিত নেতা-কৰ্মীয়ে শুকুৰবাৰে শিলঘাটৰ মাকামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা লৈ মুকলি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে ।
এই নেতা-কৰ্মীসকলে দলীয় পতাকা, গলবস্ত্ৰ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে জিতেন গৌড়ক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তই বিজেপি তথা মিত্ৰ দল অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত বাস্তৱিকতে তীব্ৰ জোকাৰণি তুলিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, অসমৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কি সিদ্ধান্ত লয় ই হ'ব লক্ষ্যণীয় ।
