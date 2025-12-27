মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনে
মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ সকলো জনসাধাৰণৰ লগতে সমগ্ৰ জাতিটোৰ ওপৰত অব্যাহত থকাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা ।
Published : December 27, 2025 at 3:07 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনে কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে ।
কামাখ্যা দৰ্শনৰ পিছত এ এন আইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত নীতিন নবীনে কয়, "মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ সকলো জনসাধাৰণৰ লগতে সমগ্ৰ জাতিটোৰ ওপৰত অব্যাহত থাকক আৰু সনাতন ধৰ্মৰ সকলো অনুগামীয়েও মাৰ সীমাহীন কৃপা লাভ কৰক ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উদ্বোধনী সত্ৰত দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে । নিজৰ ভাষণত নবীনে বিৰোধী দলক সমালোচনা কৰি কয় যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অবৈধ বিদেশীয়ে অসমত সহজে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এনে কাৰ্যকলাপ এতিয়া অসম্ভৱ ।
নবীনে কয়, "আগতে অসমত অবৈধ বিদেশীৰ প্ৰৱেশ সহজ আছিল, কিন্তু এতিয়া সেয়া অসম্ভৱ ।"
আনহাতে, এক প্ৰেছ বিবৃতিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয় যে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম সত্ৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই আদৰণী ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি নীতিন নবীনে উল্লেখ কৰে যে ২০০৯ চনৰ পৰা বিজেপি যুৱ মৰ্চাত সাংগঠনিক কামৰ জৰিয়তে অসমৰ সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে ।
তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ২০১৬ চনৰ পৰা অসমক বিজেপি চৰকাৰে যথেষ্ট উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উদ্বোধনী সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ আৰু ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু উপস্থিত থাকে ।