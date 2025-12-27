ETV Bharat / politics

পূৰ্বে অসমলৈ অবৈধ বিদেশী অহাটো সহজ আছিল, এতিয়া অসম্ভৱ : নীতিন নবীন

শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ নীতিন নবীনৰ ।

গুৱাহাটী : "পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমলৈ অবৈধ বিদেশী অহাটো সহজ ঘটনা আছিল । কিন্তু বৰ্তমান সেয়া অসম্ভৱ ।" এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনৰ ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃজাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উদ্বোধনী সত্ৰত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখি এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনৰ ৷

তেওঁ লগতে কয়, "২০০৯ চনত মই অসমলৈ আহিছিলো যুৱ মৰ্চাৰ নেতা হিচাপে । তেতিয়া যুৱ মৰ্চাৰ অধ্যক্ষ আছিল দিলীপ শইকীয়া । এতিয়াও মই আহিছো আৰু দিলীপ শইকীয়া ৰাজ্যিক সভাপতি । মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত সকলো সম্ভৱ হৈছে । বাজপেয়ীজীয়ে উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতি বেছি চিন্তা কৰিছিল । দেশৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে উত্তৰ-পূবৰ বিকাশ হ'ব লাগিব সেই কথা বাজপেয়ীজীয়ে কৈছিল । এতিয়া উত্তৰ-পূব বা অসমে দেশৰ প্ৰতিখন উন্নত ৰাজ্যৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে ।"

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগ টানি আনি তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰাইছিল, যাৰ বিকল্প হিচাপে বিজেপিক আদৰণি জনাইছিল । আমি জনতাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ, নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ নাযাওঁ । দিল্লীৰ পৰা অনা টকা সেই সময়ত অসমৰ মানুহৰ হাতলৈ যোৱা নাছিল, বেলেগৰ পকেটলৈ গৈছিল । আজি সেই দিন নাই । দিল্লীলৈ গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যি আনিব লাগে লৈ আনে । আৰু অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে উন্নয়ন কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আগতে বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ মাটি বেচিবলগা হৈছিল, এতিয়া আয়ুষ্মানৰ জৰিয়তে বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিছে । অসম বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আগবাঢ়ি গৈছে । আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ২৪×৭ নীতিৰে কাম কৰো । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনক আমি গুৰুত্বপূৰ্ণকৈ লঁও । এন ডি এৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰৰ বাবে আমি কাম কৰোঁ ।"

কংগ্ৰেছৰ ভোট চুৰিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কয়, "বিহাৰত আমাৰ ওপৰত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আনিছিল, জনতাই তাৰ উত্তৰ দিলে । ৰাইজে আমাক বিশ্বাস কৰে । সেয়েহে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ জনতাৰ মাজত প্ৰসাৰতাৰ বাবে লৈ যাব লাগিব সকলোৱে । চৰকাৰে স্থানীয় সমস্যা আৰু ৰাজ্যৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিছে সেয়া জনতাই বিচাৰ কৰে ।"

উল্লেখ্য যে, দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উদ্বোধনী সত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ উপৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ড॰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষ বৈজন্ত জয় পাণ্ডা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ আৰু ৰাজ্যিক সাংগাঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু উপস্থিত থাকে ৷

সভাখনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিক ২০ সহস্ৰাধিক কাৰ্যকৰ্তাই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ সমদল কৰি আনি অসমলৈ উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা শনিবাৰে দিনৰ ২ বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

